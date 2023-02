Lotto, vincita straordinaria: ricchissimo con una spesa di 1 euro e 50

Un’altra incredibile vincita che arriva dal nostro paese in un momento assolutamente particolare per tutti gli italiani.

Si vince più che bene ancora una volta nel nostro paese. Protagonista una giocata di soli 1,50 euro. Gli italiani insomma ce la mettono tutta per provare a risollevarsi da un momento assolutamente negativo per il nostro paese. Il gioco, oggi rappresenta più che mai la speranza verso un futuro diverso, più stabile, roseo, equilibrato. La situazione è al limite, ritrovarsi tra le mani un mucchio di soldi non sarebbe di certo una cosa da poco.

Il Lotto è da sempre il gioco della tradizione, quello che spinge da sempre gli italiani a scervellarsi per andare alla ricerca dei numeri apparentemente vincenti sui quali puntare. Si indaga in qualsiasi contesto, nei fatti di tutti i giorni, nei sogni. Poi la maestria degli accoppiamenti, delle varie combinazioni insomma. La puntata e la speranza di diventare dopo poco abbastanza ricco da poter risolvere ogni problema di natura economica eventuale.

Non è da meno, certo il Superenalotto, che di questi tempi fa chiaramente molto parlare di se per l’incredibile jackpot messo a disposizione. L’ultimo aggiornamento parla di ben 161 milioni di euro. Un traguardo, questo, mai raggiunto per il concorso in questione e anche per il nostro paese. Mai infatti una vincita di tali proporzioni è salita alla ribalta delle cronache. Il record precedente, di fatto tutt’ora in carica parla di ben altre cifre.

I 209 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019, oggi rappresentano infatti il massimo successo in termini di denaro conquistato al gioco per il nostro paese. Cronologicamente, invece, l’ultima estrazione della sestina vincente risale al maggio del 2021. In quella occasione si vinse a Montappone, nelle Marche. Al fortunato vincitore, un bottino di ben 156 milioni di euro. Oggi, la fortuna tenta i giocatori, la voglia d’intercettarla, di stringerla a se e di festeggiare una vincita finalmente milionaria.

Le cronache, oggi, ci parlano dunque dell’ennesima bella vincita riportata da un giocatore nel nostro paese. Protagonista è il Lotto, cosi come anticipato. Numeri, sempre e solo numeri per gli italiani, ormai concentrati al massimo per provare a strappare la vincita dei sogni, quella che stravolge, in positivo la vita. Immaginare scenari diversi, modi di vivere, per l’appunto diversi e soprattutto lasciarsi alle spalle preoccupazioni e pensieri incerti.

Lotto, mega vincita con soli 1,5 euro: la seconda vincita più alta di questo 2023

Le cronache del giorno ci raccontano di una strepitosa vincita arrivata grazie al concorso del Lotto nell milanese. Il fortunato giocatore ha giocato infatti cinque numeri su tutte per ruote puntando soltanto 1,5 euro. Il risultato è stato davvero straordinario, visto che la puntata in questione ha portato all’incedibile vincita di ben 306mila euro. La vincita in questione rappresenta la seconda più alta dall’inizio dell’anno dopo quella di 475mila euro centrata a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, lo scorso 10 gennaio.

I numeri in questione, quelli estratti su tutte le ruote, sono i seguenti: 11-23-35-37-74 i numeri. 1,50 euro, come anticipato la puntata che ha portato alla conquista di un bottino davvero niente male.

Gli italiani, insomma sono davvero alla ricerca più che mai della giocata da sogno, quella che di fatto punta a rivoluzionare la propria vita in tutto e per tutto. Si vince, come anticipato e si vince anche bene. La fortuna, insomma, quando vuole sa davvero bene come manifestarsi. Giocate da sogno e vincite di tutto rispetto. In attesa del prossimo sei al Superenalotto, di certo non ci si può davvero lamentare.