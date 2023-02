Troppi debiti, ottenere la cancellazione è possibile: la soluzione che in pochi conoscono

In presenza di troppi debiti, ottenere la relativa cancellazione è possibile. Ecco la soluzione che in pochi conoscono.

Se non si è in grado di pagare i propri creditori è possibile, in determinati casi, riuscire ad ottenere la cancellazione dei propri debiti. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il periodo storico in cui viviamo non è certamente dei migliori. In particolare sono in molti a riscontrare, purtroppo, delle enormi difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Questo per via dei vari fattori, come ad esempio l’aumento generale dei prezzi, che pesano sulle nostre tasche.

A peggiorare la situazione il timore di possibili ripercussioni per via di alcuni debiti pregressi. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà che è possibile, in determinati casi, riuscire ad ottenere la cancellazione dei propri debiti. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Troppi debiti, ottenere la cancellazione è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Nel caso in cui si abbiano troppi debiti e non si riesca a pagare, è possibile ottenere, in determinati casi la relativa cancellazione. Ma come fare? Ebbene, questo è possibile grazie alla cosiddetta esdebitazione. Quest’ultima si presenta come una misura rivolta alle persone che, senza colpa, si trovano nella condizione di sovraindebitamento e non sono in condizioni tali da poter ripagare.

Entrando nei dettagli, se un soggetto non ha le disponibilità economiche per pagare i creditori e non è ipotizzabile che ciò avvenga nel breve periodo, allora si può richiedere al giudice la cancellazione dei debiti. Per poter beneficiare di tale opportunità è fondamentale che il debitore sia meritevole, ovvero non coinvolto in casi di frode o dolo.

Il debitore può quindi presentare domanda di esdebitazione al giudice. Si rivela necessario, comunque, l’ausilio di un OCC, ovvero Organismo di Composizione della Crisi, che deve redigere apposta relazione. Quest’ultima deve evidenziare le cause dell’indebitamento, la diligenza del soggetto debitore e soprattutto spiegare i motivi alla base dell’incapacità del debitore. Soltanto dimostrando di non riuscire, nemmeno in prospettiva futura, a pagare i debiti, allora è possibile ottenere l’esdebitazione.