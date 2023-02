Sanremo, quanto costano i fiori all’Ariston: le cifre che non ti aspetti

Quanto costano i fiori che abbelliscono il palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Oltre agli artisti in gara, sul palco dell’Ariston è possibile vedere anche delle meravigliose composizioni floreali. Ma quanto costano? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Il Festival di Sanremo è giunto alla 73esima edizione e anche quest’anno, così come quelli passati, finisce per attirare inevitabilmente l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Sono in tanti, in effetti, a non perdere l’occasione di poter assistere a uno dei programmi più amati di sempre.

A partire dal conduttore fino ad arrivare agli ospiti, passando per i cantanti in gara, d’altronde, sono davvero molti i volti noti del mondo dello spettacolo e della musica che riescono a dar vita a un evento unico nel suo genere.

A rendere tutto ancora più prezioso e unico nel suo genere ci pensano i fiori. Quest’ultimi, infatti, abbelliscono il palco del teatro Ariston e vengono anche consegnati a ospiti e concorrenti della nota kermesse canora. Ma quanto costano? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sanremo, quanto costano i fiori all’Ariston: le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta di programmi particolarmente noti, non sono disponibili informazioni certe in merito ai singoli costi sostenuti per realizzare uno spettacolo. Allo stesso modo non è possibile sapere a quanto ammonti la spesa per i fiori all’Ariston in occasione del Festival di Sanremo.

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, comunque, sembra che il costo di ogni bouquet consegnato agli artisti sia pari a diverse centinaia di euro. Stesso discorso, a quanto pare, dovrebbe risultare valido anche per le varie composizioni floreali che permettono di arricchire il teatro Ariston. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito.

L’unica cosa certa è il legame indissolubile tra i fiori e il Festival di Sanremo. A tal proposito, Luca De Michelis, presidente dei florovivaisti di Confagricoltura, così come riportato dall’Ansa, ha dichiarato: “La ribalta del Festival di Sanremo è un’eccezionale occasione di visibilità per i fiori liguri. Sono un brand che tutto il mondo ci invidia e sono, al pari della canzone, un ambasciatore del Made in Italy“.

La Liguria, d’altronde, è leader italiano nella produzione di piante e fiori. Entrando nei dettagli rappresenta in volume il 30% e in valore il 14% di tutto il florovivaismo italiano. Settore che nel corso del 2021 ha sfiorato ben 2,8 miliardi di euro.