Superenalotto, sogno realizzato: si festeggia in riva al Tevere

Vincere di questi tempi è una delle cose migliori che possano capitare, poco ma sicuri. Gli italiani questo lo sanno più che bene.

In questo momento tanto particolare per il nostro paese, i sacrifici fatti per una vita intera stanno andando in certi casi via via sbriciolandosi. Ci troviamo di fronte, sempre più spesso a situazioni drammatiche alle quali non è possibile, purtroppo offrire particolari vie d’uscita. Più che mai, quindi, lo stesso cittadino è alla ricerca di quelle che possono essere descritti come veri e propri tentativi di ritorno alla vita. Non sempre però, tali possibilità risultano concrete.

Tutti hanno bene chiaro in mente quello che significa vivere in questo specifico momento storico. Succede qualcosa che nessuno aveva previsto e succede in un modo che al di la di ogni cosa, nessuno poteva, ancora una volta, prevedere. Ci troviamo, insomma, noi stessi italiani, vittime di qualcosa che nessuno era riuscito a scorgere, possiamo alla fine definirla cosi questa crisi. Al di la di quelli che si potevano immaginare come impedimenti si è andati certo, abbastanza oltre.

Gli aumenti dei prezzi, per dire, chi poteva prevederli, in questo modo qui. Articoli non solo di genere alimentare, praticamente raddoppiati di importo. Per non parlare, poi dei servizi, dei carburanti e di qualsiasi cosa si possa acquistare in questa nostra società. Le bollette? Luce e gas, con importi raddoppiati nel giro di un anno. Secondo alcuni è come se in questa fase tutti stessero approfittando per riempirsi le tasche con la scusa dell’aumento dei costi di produzione.

La speculazione, certo, è sempre esistita, esisterà sempre. Possibile si tratti di questo? Chi può dirlo o negarlo con certezza? Quello che è certo è che di fronte a certe dinamiche gli stessi cittadini hanno compreso che quel minimo di speranza è forse identificabile in ben altre situazioni. Una di queste è senza dubbio alcuno il gioco. Praticato sempre e solo con la dovuta moderazione, questo è certo. A regnare, in questa fase, tra i concorsi a premio è di certo il Superenalotto.

Parliamo in un certo senso della classica lotteria. La scelta ponderata, da parte del giocatore, certo, dei numeri ritenuti vincenti, una volta e poi ancora e ancora per intenderci. La possibilità di incastrarli cosi come si ritiene opportuno e poi la scommessa finale. Tutto per arrivare alla sospirata, tanto, troppo forse, sestina vincente, che oggi mette in palio ben 364 milioni di euro. Una cifra record, nel nostro paese.

Mai, infatti, nel nostro paese si era vista una somma di denaro tanto importante messa in palio da un gioco a premi. Il record di vincita, anche se potenziale è stato segnato già molti mesi fa, se consideriamo che il primato in quanto ad affermazioni nel nostro paese si ferma ai 209 milioni di euro di Lodi del 2019. Molti milioni di euro fa insomma. Ultima vincita in ordine di tempo è invece quella di Montappone, nelle Marche, in quel caso i milioni conquistati furono, invece, ben 156.

Superenalotto, è festa in città: una serie di giocate vincenti illuminano la vita del fortunato

Nel nostro paese si vince e si vince anche abbastanza bene, anche se, chiaramente la sestina vincente è ancora, fino a questo momento cosa abbastanza impossibile da scorgere. Si vince, cosi come le stesse cronache quotidiane, nel corso dell’ultimo concorso del Superenalotto, a Roma. Un fortunato giocatore ha infatti effettuato la sua giocata vincente presso la Tabaccheria D’Alfonso in Via Tacito 38. Bottino finale 133.598,76 euro.

Il fortunato in questione è riuscito nell’incredibile impresa di indovinare un bel po’ di numeri estratti. Le mete realizzate, raccontandola in un certo modo, sono le seguenti: 3 punti 4, 4 punti 3, 3 punti 4S, e 4 punti 3S. La combinazione vincente relativa al concorso in questione è stata di fatto la seguente: 3, 42, 46, 49, 68, 81, J 4, SS 81. Si vince, si diceva insomma, e si vince anche abbastanza bene, i giocatori, i cittadini, hanno ben inteso che forse, la fortuna, può arrivare soltanto in certe situazioni.

Forse, immaginano il gioco come unica arma di speranza per contrastare tutto ciò che caratterizza la fase attuale. Il gioco come speranza per il futuro, per immaginare un domani e una esistenza assolutamente diverse da quelle che oggi vedono protagonisti milioni d’italiani. Sognare, insomma, nient’altro che sognare. Tutto abbastanza usuale, no?