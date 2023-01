Il jackpot sfiorato, festa per il 5+1: pioggia di soldi sul fortunato giocatore

Una estrazione davvero fortunata. L’ultima, ha fatto davvero sperare milioni di cittadini pronti a fare festa per la vincita da sogno.

L’ultimo periodo, più che mai di sofferenza per i cittadini italiani, e non solo, ha sancito una amara verità. Al centro di ogni cosa, oggi, non vi è la speranza di un futuro migliore, la possibilità concreta che questo periodo nero possa presto passare, no. Questo tipo di speranza non è ancora stata recepita dai cittadini, soprattutto da parte delle istituzioni. Questo tipo di speranza i cittadini vanno a cercarsela da sola. Dove? Nel gioco ovviamente.

Una fase complessa, certo, cosi come anticipato, molto più che amara per i cittadini italiani. La crisi, i venti di guerra che soffiano dall’est Europa hanno contribuito a rendere più che mai complessa una situazione che dopo la grande pandemia di covid sembrava volgere verso una soluzione di ritorno alla normalità. Cosi non è stato, ogni cosa è stata spazzata via dalla follia di un conflitto che ha avuto ripercussioni, pesanti, in tutto il continente europeo.

Oggi, più che mai, i cittadini, colpiti dalla crisi dei prezzi, degli aumenti sconsiderati, insomma, in ogni settore, da quello alimentare passando via via per tutti gli altri. Prendiamo per esempio i carburanti, con benzina, diesel, gas, metano schizzati letteralmente alle stelle in quanto a prezzi. Le bollette con gli importi raddoppiati rispetto all’anno precedente. Tutto insomma chiama a una nuova valutazione dello stesso quotidiano.

Il cittadino, di fatto, a questo punto non può che affidarsi a qualche altra logica per provare a superare in un modo o nell’altro l’attuale condizione. Quale dinamica, realisticamente parlando può assicurare some di denaro importanti nel giro del brevissimo periodo? Ovviamente soltanto il gioco, si spera praticato sempre con la massima moderazione. Il gioco, quindi, va a sostituire quelle logiche che dovrebbero essere incarnate dal sostegno dello stesso Stato.

I giochi preferiti dagli stessi italiani sono certo i soliti tre. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci. Nei primi due casi abbiamo a che fare con la classica lotteria. Scegliere dei numeri, incastrarli tra loro, scommetterci su. Niente di più tradizionale, insomma. Nel caso del Gratta e vinci, invece il discorso cambia. La vincita istantanea, la sfida improvvisa alla fortuna, la possibilità di diventare ricchi nel giro di pochissimi secondi, tutt’altra storia.

In merito al potenziale bottino in palio chiaramente il gioco preferito risulta il Superenalotto. Per quel che riguarda l’Italia, il jackpot, oggi parla di una cifra superiore ai 340 milioni di euro. Record assoluto per il nostro paese. L’ultima vincita più alta, resta quella di Lodi del 2019, in quel caso si vinsero con una giocata da pochi euro, la bellezza di 209 milioni di euro. L’ultima vincita in generale è quella del maggio 2021. 156 euro nella marchigiana Montappone.

Il jackpot sfiorato, festa per il 5+1: la lotteria europea infiamma i giocatori di ogni paese

Oggi, il discorso lotteria si è ampliato più che mai. Da qualche anno, ormai, a tenere banco c’è anche l’Eurojackpot, esperimento assolutamente riuscito di lotteria europea con vincite potenziali davvero molto interessanti. L’ultima estrazione di martedi 10 gennaio non ha visto nessun fortunato giocatore indovinare il 5+2 tanto sospirato per accedere al jackpot in palio. Si vince con il 5+1, ben 369mila euro per fortunato, uno dei quali anche in Italia. 208mila euro per i 5+0, mentre 4+2, anche invece, anche qui troviamo una giocata italiana, circa 3mila euro.

La speranza dei cittadini, oggi è tutta riposta nella prossima estrazione del 13 gennaio con un nuovo jackpot in palio, ben 51 milioni di euro. I paesi coinvolti, in qualche modo, dalla smania dell’Eurojackpot, sono al momento i seguenti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Montepremi minimo garantito 10 milioni di euro, una logica davvero interessante, insomma. Vincita record, finora, 120 milioni di euro.

La combinazione vincente dell’ultima estrazione è risultata essere la seguente: 9-16-27-41-45. Le quote complessive riferite all’ultima estrazione sono quindi le seguenti:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 0 0 € 0,00 punti 5+1 3 0 € 369.980,50 punti 5+0 3 0 € 208.651,80 punti 4+2 26 1 € 3.971,10 punti 4+1 445 12 € 290,00 punti 3+2 828 21 € 171,40 punti 4+0 1.046 29 € 98,70 punti 2+2 11.621 232 € 28,30 punti 3+1 18.461 427 € 19,90 punti 3+0 40.731 1.020 € 17,10 punti 1+2 61.679 1.389 € 14,10

La lotteria europea, insomma convince più che mai i giocatori, in un momento tanto complesso, in cui sperare, è l’unica possibilità per milioni e milioni di cittadini.