Rifare il letto in un minuto: non serve essere Flash ma conoscere il metodo coreano

Come rifare il letto in un minuto prima iniziare una nuova frenetica giornata? Tutti possiamo velocizzare l’operazione con il metodo coreano.

Un trucco semplice che vi permetterà di tenere la stanza in ordine senza spendere troppo tempo perché si sa, quando il letto è rifatto tutto sembra perfetto.

È dura, lo sappiamo. Già la fatica di aprire gli occhi al suono della sveglia e alzarsi per iniziare a correre a destra e sinistra è tanta, se poi dobbiamo anche sprecare tempo ed energie per rifare il letto la giornata inizierà ancora più “storta”. Non sarebbe bello riuscire a sistemare lenzuola e piumini in pochi secondi in modo tale da avere l’impressione che la stanza sia in ordine? Tirare al volo le coperte, ordinare approssimativamente i cuscini e il gioco è fatto per la maggior parte delle persone (soprattutto quelle pigre o che si alzano all’ultimo momento). Eppure occorre sapere che conoscendo il metodo coreano ci vorrà veramente pochissimo tempo per rifare il letto e basteranno pochi giorni per far propria una buona abitudine.

Rifare il letto velocemente, le tecniche migliori

Rifare il letto matrimoniale non è certo divertente anzi indispettisce molte persone per le dimensioni ingombranti. Volendo fare pieghe perfette, poi, l’impresa diventa sempre più ardua non conoscendo la tecnica adatta. Si chiama metodo coreano e prevede una volta alzati di prendere la coperta e piegarla sul fondo del letto. Poi occorrerà fare la stessa cosa con il lenzuolo di sopra. Il lenzuolo con gli angoli andrà, invece, solamente teso bene. I cuscini si potranno appoggiare su una sedie. A questo punto si dovranno aprire le finestre per cambiare l’aria – sappiamo che fa freddo ma il ricambio è fondamentale anche per evitare la formazione di condensa e muffa – e si potrà andare a fare colazione oppure una doccia.

Una volta tornati in stanza si potrà provvedere a stirare bene il lenzuolo con gli angoli con le mani eliminando le pieghe. Poi si passerà al lenzuolo di sopra prendendolo dal fondo e allungandolo verso la testata facendo attenzione che non fuoriesca dall’estremità. Stessa cosa per il piumone e per gli ulteriori strati che avete sul letto. I lati potranno essere inseriti sotto il materasso e i cuscini posizionati accuratamente (inclinati regaleranno un effetto più elegante).

Il metodo tedesco ancora più veloce

Se il metodo coreano richiede troppa attenzione, allora per avere una stanza ordinata dovete conoscere il metodo tedesco. Risulta pratico perché prevede l’utilizzo solo del lenzuolo con gli angoli e di un sacco copripiumone. Tutta la fatica sarà nel mettere all’intero del sacco il piumone – con un po’ di pratica si diventerà esperti (basta prendere le punte esterne del piumone sul lato corto, infilarle nel sacco ognuna alla sua estremità e poi afferrare il sacco dall’alto e fare scendere il resto del piumone). Per rifare il letto sarà sufficiente compattare il copripiumino, tirarlo verso la testata e coprire o meno i cuscini a seconda della preferenza.