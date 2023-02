Buono fruttifero postale, quanto si incassa alla scadenza investendo 2.500 euro: rassicurante

Occhio ai rendimenti dei buoni fruttiferi postali! Quanto si incassa alla scadenza investendo 2.500 euro? Ecco come funziona.

Tra gli strumenti di investimento e risparmio più apprezzati e utilizzati, sono in tanti a chiedersi quanto si incassa alla scadenza investendo 2.500 euro in buoni fruttiferi postali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo, complice l’impatto negativo del Covid e l’aumento generale dei prezzi, ha portato molte famiglie a dover fare i conti con una grave crisi finanziaria. Proprio in questo clima d’incertezza non stupisce che sempre più persone decidano di mettere i propri soldi da parte, in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione in caso di necessità.

Allo stesso tempo abbiamo già visto come lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente può rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Da qui la decisione di molti di investire, ad esempio, in buoni fruttiferi postali, in modo tale da far fruttare il proprio denaro. Ma quanto si incassa alla scadenza investendo 2.500 euro? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buono fruttifero postale, quanto si incassa alla scadenza investendo 2.500 euro: le cifre che non ti aspetti

Tra gli strumenti più amati dagli italiani, abbiamo già visto come siano in tanti a chiedersi quanto si incassa alla scadenza investendo 2.500 euro in buoni fruttiferi postali. Ovviamente, come è facile immaginare, il risultato finale dipenderà dal tipo di buono in cui si decide investire.

Entrando nei dettagli, come riportato su Informazione Oggi, nel caso in cui si desideri optare per una soluzione nel breve – medio periodo, allora è possibile investire in un Buono fruttifero postale 3×2 della durata di 6 anni con rendimento del 2%. Quest’ultimo, investendo 2.500 euro, permette di portare a casa 2.775,98 euro.

Il BFP 4 Anni Risparmio Semplice, con un rendimento fisso con tasso effettivo lordo dell’1,50%, garantisce un rimborso da 2.727,09 euro. In alternativa è possibile optare per un Buono Rinnova, con rendimento del 3,25% e durata di sei anni, che alla scadenza garantisce un rimborso da 2.962,86 euro.

Il Buono Soluzione Eredità, invece, consente di portare a casa alla scadenza 2.774,55 euro. Da non dimenticare il Buono 3 Anni PLUS, con un rimborso a scadenza di 2.599,93 euro. Chi, invece, desidera investire 2.500 euro su titoli a lungo termine, allora può optare, ad esempio, per un Buono 3×4 che permette di ottenere un valore a scadenza pari a 3.254,44 euro.

Il Buono 4×4, invece, permette di portare a casa 3.822,80 euro. Da non dimenticare il Buono ordinario il cui valore di rimborso a scadenza è pari a 3.896,25 euro. Per ottenere maggiori informazioni in merito ai possibili guadagni derivanti dall’utilizzo dei buoni fruttiferi postali, comunque, si invita a consultare l’apposito simulatore disponibile sul sito di Poste Italiane.