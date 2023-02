Whatsapp, nessuno è al sicuro: il nuovo bug fa davvero paura

I rischi per quanti al giorno d’oggi utilizzano gli smartphone sono davvero enormi. Parliamo, in pratica dell’intera popolazione.

Al giorno d’oggi è indubbio che uno strumento come lo smartphone sia praticamente utilizzato dall’intera popolazione. Di conseguenza, tra le app più utilizzate in assoluto troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp. Nello specifico parliamo di una piattaforma che consente di approcciarsi a qualsiasi proprio contatto di rubrica, al di la delle distanze e delle varie modalità. Con l’app in questione ogni cosa è assolutamente possibile, non vi è alcun dubbio.

Inutile ribadire quanto a oggi WhatsApp sia letteralmente essenziale per gli utenti di ogni parte del mondo. Nello specifico parliamo di una piattaforma che consente di collegarsi a qualsiasi contatto presente nella propria rubrica al di la di confini geografici e quant altro. La piattaforma in questione consente, in pratica, d’interagire attraverso sms, condivisione di messaggi audio, video chiamate, condivisione documenti e posizione geografica, oltre a tutta un’altra serie di opzioni specifiche.

In un certo senso, quando si parla di WhatsApp si intende qualcosa che sappiamo già, riguardare qualsiasi utente sulla faccia della terra. Negli ultimi tempi, poi, alle già numerose opzioni disponibili se ne sono aggiunte altre che di certo hanno consentito agli stessi utenti di legarsi ancora di più a quella che di certo risulta essere l’offerta stessa dell’applicazione nei confronti di quanti hanno la volontà di scaricarla e renderla una delle più utilizzate in assoluto.

In merito alle ultime opzioni che hanno di certo consentito a WhatsApp di accrescere il proprio appeal nei confronti degli utenti, ne troviamo due di sicuro interesse. Nel primo caso parliamo della possibilità d’inviare sms a se stessi, chiaramente non per comunicarsi qualcosa, ma per creare un vero e proprio archivio costituito da contenuti di testo, audio, documenti e quant altro. Il tutto, al momento opportuno potrebbe tornare sempre utile.

Altra opzione introdotta nel recente periodo è quella che consente di dare vita a veri e propri sondaggi per quel che riguarda i classici gruppi WhatsApp, oppure anche le semplici chat singole. Nello specifico parliamo della possibilità di porre quesiti con una serie di risposte multiple tra le quali scegliere. In questo caso, quindi, una decisione che solitamente impiegherebbe minuti e minuti per essere presa, potrebbe impiegare, per lo stesso motivo, pochissimi secondi.

Whatsapp, nessuno è al sicuro: il problema sicurezza riguarda tutti li utenti

Allo stesso modo, però, nelle ultime settima l’app in questione ha portato all’attenzione degli osservatori ma anche, chiaramente di tutti gli utenti, una serie di dinamiche che riguardano la sicurezza vera e propria. Nelle ultime settimane, per esempio, abbiamo letto di truffe legate alla presenza dell’immancabile link in messaggi di testo inviati tramite WhatsApp. Nel caso specifico parliamo di dinamiche abbastanza note nello specifico contesto.

Negli ultimi giorni invece è emerso qualcosa di nuovo collegato esclusivamente ai messaggi audio che su WhatsApp rappresentano una sorta di ordinaria amministrazione. In questo caso il rischio consiste in un bug che non consente l’invio stesso di messaggi che dunque non possiamo definire testuali. Il messaggio audio per l’appunto. Nonostante tutto, sempre nel recente periodo gli stessi sviluppatori dell’azienda sembrano aver risolto ogni tipo di problema, almeno stando a quelle che sono le comunicazioni ufficiali della stessa azienda.

Il dubbio in ogni caso rimane, il rischio di potersi ritrovare di colpo impossibilitati a utilizzare l’app tanto amata e tanto funzionale al vostro stesso quotidiano. Nello specifico parliamo di una delle app più famose e interessanti di sempre. Restare in contatto con chiunque, nonostante qualsiasi distanza e qualsiasi tipologia di difficoltà comunicativa. Oggi più che mai la stessa piattaforma rappresenta il progresso, il vantaggio dell’innovazione. La possibilità di mettere tutti in contatto, ma proprio tutti.

I rischi, oggi più che mai esistono, inutile negarlo. In ogni caso gli sviluppatori Meta, gruppo che controlla la stessa app sembrano aver individuato il punto di rottura. Il motivo d’intralcio per una ordinaria e proficua prosecuzione del percorso legittimo e naturale dell’app. L’innovazione, insomma, è dalla parte dei cittadini, oggi più che mai, sicura più che mai, almeno nella maggior parte dei casi. I rischi certo esistono, ma non per questo bisogna immaginare un contesto difficile da percorrere. Le soluzioni sono a portata di mano, oggi più che mai, oggi come mai fino a questo punto.