Tim down, segnalazioni in tutta Italia: “Tutto offline”

Da Roma a Milano, dalle grandi città arrivano segnalazioni a ripetizione. Disservizi sulla rete domestica Tim in tutta la Penisola.

Giornata complicata per i servizi Tim, incappati in una serie di malfunzionamenti a catena che hanno compromesso la corretta fornitura delle prestazioni, soprattutto sulla rete.

Migliaia le segnalazioni via social: gli utenti hanno riferito problematiche più o meno persistenti sulla connessione internet da rete fissa, oltre che la difficoltà di apertura di alcuni siti. Stando ai messaggi piovuti sulle piattaforme social, i problemi hanno riguardato perlopiù le grandi città. Roma in primis, ma anche Torino, Milano, Bologna, Napoli e Palermo. Al momento, tuttavia, non ci sono segnalazioni ufficiali da parte dell’azienda. Significativo che il blocco di Tim capiti a pochissimi giorni dalla risoluzione delle problematiche che, per quasi una settimana, avevano riguardato i servizi mail di Libero e Virgilio. Alle ore 13, le segnalazioni in tutta Italia erano quasi 8 mila.

Twitter il terreno privilegiato del dibattito, con l’hashtag #Timdown che ha, in pochissime ore, ripercorso i passi del famigerato #Facebookdown di un paio d’anni fa. Del resto, la situazione è più o meno la stessa. Con la differenza che i servizi Meta svolgono una funzione di interconnessione immediata, funzionante grazie a una connessione internet. Tim, invece, ha il compito di garantirlo l’accesso alla rete. Chiaro che il disservizio abbia provocato una serie di disagi importanti, soprattutto per chi si è ritrovato a dover ricorrere all’hotspot per continuare a lavorare.

Tim down, escluso un attacco hacker: la situazione

Un portavoce dell’azienda ha fatto sapere che il problema non sarebbe da attribuire a un attacco hacker, senza tuttavia specificare la possibile natura di quanto accaduto. Per ora si parla di un “problema di interconnessione internazionale” e che i tecnici sono al lavoro per svolgere le analisi “per la risoluzione” dell’accaduto. Anche la Polizia Postale, per ora, ha escluso la possibilità di un attacco hacker.

In aggiornamento