Codice della Strada, attenti a chi (e a cosa) fate salire in auto: 1.600 euro di multa se sbagliate

Il Codice della Strada diventa più severo e gli automobilisti rischiano multe fino a 1.600 euro non rispettando la più stringente normativa.

Le regole del Codice della Strada sono numerose e impongono sanzioni amministrative e penali più o meno gravi.

Multe in denaro, riduzione dei punti sulla patente, ritiro della patente, fermo dell’auto, arresto e reclusione, le conseguenze per chi viola le direttive del Codice della Strada sono di varia natura e di diversa gravità. Gli automobilisti e i motociclisti devono prestare molta attenzione soprattutto alle variazioni delle regole e all’inserimento di misure più stringenti. Il riferimento è ad una vecchia abitudine che almeno una volta nella vita quasi tutti hanno messo in pratica. Il trasporto di TV ingombranti, materassi e quant’altro nel bagagliaio lasciando, in molti casi, aperto il portellone. Altre volte questi oggetti pesanti si legano superficialmente al portabagagli o al tettuccio dell’auto. Ebbene, in caso di rilevamento dell’infrazione si pagherà molto cara la propria negligenza.

Il Codice della Strada stabilisce il carico massimo

Un sovraccarico della macchina può avere conseguenze molto gravi. La visuale viene ridotta, si rischiano incidenti per non parlare dell’eventuale perdita dell’oggetto ingombrante che può causare un effetto a catena devastante. A tal riguardo il Codice della Strada stabilisce delle regole precise sul carico di un’auto.

L’altezza massima non dovrà superare i 4 metri che diventano 4,30 per autobus e filobus. La larghezza massima dovrà essere inferiore a 2,55 metri escludendo le sporgenze dei retrovisori. Infine, la lunghezza complessiva compresi gli elementi trainanti dovrà essere inferiore ai 12 metri ad esclusione dei retrovisori mobili e dei semirimorchi per veicoli isolati.

Rispettando queste misure si potrà posizionare sul tetto dell’auto qualsiasi oggetto a condizione che sia fissato in modo ineccepibile.

Le sanzioni per chi non rispetta le regole

Il Codice della Strada definisce dei limiti da non superare per limitare il numero di incedenti e pericoli. Le direttive sono chiarie e chi le viola rischia sanzioni pecuniarie. L’articolo di riferimento è il numero 164, comma 1. Se il carico dovesse superare le cifre indicate, il conducente del veicolo verrà multato per importi compresi tra 421 euro e 1.691 euro. L’articolo del CdS non riguarda i trasporti eccezionali.

Nel comma 9 dello stesso articolo, invece, sono indicate le direttive da seguire durante il viaggio di un veicolo carico.