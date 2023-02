Aggiornata la lista dei cibi che aumentano il rischio di cancro: gli attacchi si moltiplicano

Gli scienziati hanno aggiornato la lista dei cibi che sembrerebbe aumentino le possibilità di insorgenza di un cancro. Scopriamo il paniere incriminato.

Alcuni alimenti ultra-processati sono altamente pericolosi per l’organismo umano. L’attenzione deve essere massima, approfondiamo la questione.

Una possibile corrispondenza tra cibi e cancro è stata segnalata da tempo. Diverse ricerche hanno rilevato come determinati alimenti siano causa di un aumento delle probabilità che insorga un tumore, specialmente alcuni specifiche tipologie di cancro. Tutto dipenderebbe dall’alto contenuto di ingredienti dannosi tra cui additivi, coloranti e conservanti. Partendo da questo presupposto occorrerebbe mettere da parte un gran numero di prodotti che inciderebbero negativamente sulla nostra salute. Dieta sana e corpo sano, questa la verità che dovremmo iniziare ad accogliere per tutelare il nostro organismo e non rischiare di doversi sottoporre a cure invasive o interventi. Ma cerchiamo di capire quali cibi sono finiti nella lista degli scienziati.

La lista dei cibi correlati con il cancro

Preparatevi a sgranare gli occhi e cambiare vita. Nella lista stilata dagli scienziati ci sono prodotti utilizzati quasi quotidianamente da tanti consumatori. I cibi ultra elaborati finiti nel paniere sono i cereali da colazione, il pane confezionato, i pasti pronti, le pizze pronte, i salumi, il gelato, le zuppe preconfezionate e le salse.

Continuiamo con l’hot dog, le salsicce, le patatine fritte, i biscotti comprati, le torte preconfezionate e le ciambelle. Un elenco che scuote i consumatori che si chiedono cosa portano in tavola. La ricerca ha rivelato come la maggior parte dei prodotti sia commercializzata con prezzi economici e confezioni attraenti per promuoverne in consumo ma in realtà nascondono seri rischi per la salute.

Gli alimenti ultra-processati, infatti, comprendono prodotti chimici, conservanti, additivi, coloranti e tanti altri ingredienti che da una parte servono per una conservazione più lunga ma dall’altra danneggiano l’organismo.

Un ricerca rivelatrice del peggio

Lo studio ha analizzato i dati della Biobanca del Regno Unito con riferimento a 200 mila partecipanti di adulti di mezza età. La salute è stata monitorata per dieci anni concentrandosi sul rischio di insorgenza di un cancro in relazione ai cibi assunti. Nello specifico, la ricerca si è concentrata su 34 tipi di tumori.

I risultati, naturalmente, non possono confermare scientificamente che determinati alimenti provochino l’insorgenza del cancro ma hanno provato come le ultra-lavorazioni interferiscano negativamente sulla salute. Il nesso di causalità, dunque, non è dimostrato ma ridurre il consumo dei prodotti presente nella lista aiuterà a tutelare la propria salute.