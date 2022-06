Cancro, dal cibo alle bevande: ecco cosa fare per prevenire le malattie oncologiche

A partire dal cibo fino ad arrivare alle bevande, vi sono alcuni accorgimenti utili da seguire per prevenire le malattie oncologiche.

Allo stesso tempo, come abbiamo già avuto modo di vedere, vi sono dei cibi che è meglio non mangiare, onde evitare di mettere a rischio la nostra salute. In particolare, a partire dal cibo fino ad arrivare alle bevande, vi sono alcuni accorgimenti utili da seguire per poter prevenire le malattie oncologiche. Adottare uno stile di vita sano, d’altronde, si rivela essere uno dei primi passi da compiere per la prevenzione del cancro. Ma cosa bisogna fare? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cancro, ecco cosa fare per prevenire le malattie oncologiche: tutto quello che c’è da sapere

Come riportato sul sito della Fondazione AIRC, vi sono alcune abitudini e comportamenti salutari che si rivelano utili a ridurre il rischio che alcuni tumori si presentino. Entrando nei dettagli interesserà sapere che il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro, World Cancer Research Fund, ha pubblicato a circa dieci anni di distanza una revisione degli studi scientifici in merito al rapporto tra alimentazione, stili di vita e tumori.

In particolare, al fine di prevenire le malattie oncologiche, gli esperti consigliano di prestare attenzione ai seguenti accorgimenti:

Mantenersi normopeso per tutta la vita

Essere fisicamente attivi tutti i giorni

Dieta ricca di cereali integrali, verdura, frutta e legumi

Limitare il consumo di cibo “fast food”, carni rosse e conservate

Allattare i bimbi al seno per almeno sei mesi

Limitare il consumo di bevande zuccherate e di bevande alcoliche

Variare la dieta in modo tale da assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali.

Soffermandosi sull’alimentazione, è bene sapere che una dieta ricca di alimenti di origine vegetale contribuisce a ridurre il rischio di tumori. Al fine di seguire un’alimentazione salutare, inoltre, è bene sapere che è sufficiente prendere in considerazione la dieta mediterranea.

Per quanto riguardo le carni rosse, ricordiamo, si fa riferimento a quelle suine, bovine, capra, pecora, agnello e cavallo. Come già detto non sono raccomandate, con il Fondo mondiale per la ricerca sul cancro che consiglia comunque di non superare le tre porzioni a settimana, ovvero circa 350-500 grammi a settimana.