Riscaldamento, passare al pellet non è mai stato così conveniente: gli incentivi che non ti aspetti

Contrastare il caro bollette grazie al passaggio al riscaldamento a pellet non è mai stato così conveniente. Ecco gli incentivi che non ti aspetti.

Il periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere non è di certo dei migliori. L’aumento dei prezzi, purtroppo, continua a pesare sulle nostre tasche, con sempre più famiglie che riscontrano delle serie difficoltà ad arrivare alla fine del mese. Da qui nasce la volontà, oltre che necessità, di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio.

A tal proposito abbiamo già avuto modo di vedere che risparmiare sulla bolletta per il riscaldamento è possibile, semplicemente sfruttando questi tre trucchetti. Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che passare al riscaldamento a pellet senza spendere cifre da capogiro è possibile. Il tutto grazie a queste agevolazioni di cui è possibile usufruire nel corso del 2023. Ma di quali si tratta e in cosa consistono? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Riscaldamento, passare al pellet non è mai stato così conveniente: le agevolazioni disponibili

Come abbiamo già detto, giungono buone notizie per chi desidera passare al riscaldamento a pellet. È possibile, infatti, beneficiare di tutta una serie di agevolazioni, statali e locali, che offrono la possibilità di risparmiare un bel po’ di soldi.

Entrando nei dettagli, tra le misure attualmente disponibili si annovera la possibilità di ottenere un rimborso del 65%, fino ad un massimo di 30 mila euro, per le spese sostenute per la sostituzione del proprio impianto inquinante con uno a pellet.

Se tutto questo non bastasse, solo, sono disponili anche diverse agevolazioni locali. Ne sono una chiara dimostrazione gli incentivi messi a disposizioni da Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna.

Le giunte di queste regioni, infatti, hanno deciso di mettere ulteriori incentivi a favore di chi decide di optare per la rottamazione della vecchia caldaia e la sostituzione con un impianto più efficiente.

Per ottenere maggiori informazioni in merito si consiglia di consultare i siti ufficiali delle regioni di residenza in modo tale da sapere quali sono i requisiti richiesti, le tempistiche e le modalità di presentazione per poter beneficiare di questi importanti incentivi.