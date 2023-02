Lotto e Superenalotto, hanno di nuovo vinto in Lombardia: che succede in quelle zone?

A volte il destino è davvero capace di tirare brutti scherzi. Ne sanno qualcosa i tanti, quasi troppi vincitori al gioco degli ultimi mesi.

Il paradosso che tiene svegli di notte gli italiani, quasi impossibile da prevedere. Prendiamo, per esempio, la situazione attuale. Verrebbe da pensare, tanto per dire, che il cittadino medio possa essere ancor di più attratto dal gioco perchè magari può vedere in esso l’ancora di salvezza dal momento decisamente no, giusto? E quando ciò accade, nel caso in cui la cosa, certo, dovesse concretizzarsi, quale dovrebbe essere la reazione dello stesso cittadino medio?

La reazione in certi casi diventa anomala, nel senso che non sempre il tutto viene accolto con l’entusiasmo che in qualche modo dovrebbe accompagnare simili situazioni. Oggi, per esempio, ci troviamo di fronte a una serie di fortunati eventi che premiano moltissimi italiani nei più diversi concorsi a premi in circolazione. Nelle ultime settimane abbiamo letto di vincite al Lotto, al Superenalotto, al Gratta e vinci, 10eLotto, tutto insomma. Soldi da qualsiasi direzione.

In molti casi, poi, si è fatto presente di quanto, nell’ultimo periodo si stia vincendo nello specifico in Lombardia, sono gli stessi cittadini a sottolinearlo, loro, proprio loro hanno infatti in mente strane riflessioni del tipo: “Cosa sta succedendo alla nostra regione?” Paradossale, no? Questo è il punto. Quando non si vince, non si vince, si è sfortunati, il destino ci ha voltati le spalle e tutto il resto, quando si vince, poi, sempre dubbi, ancora dubbi.

Quale deve essere, quindi per il cittadino giocatore la giusta condizione. Probabilmente, dice qualcuno si dovrebbe fare a meno di informarsi circa le eventuali vincite nei diversi giochi, almeno in qualche modo si soffrirebbe di meno, almeno di gelosia. Fare la prorpia giocata, insomma e limitarsi di fatto a quello, senza concentrarsi troppo si quelli che vincono, come vincono e discorsi simili. Quasi come se ci fosse una congiura del tipo “tutti vincono tranne te”.

Cosi come accennato le ultime vincite in Lombardia hanno evidenziato non poca insofferenza da parte dei cittadini di quella regione. Effettivamente dai diversi concorsi sono arrivate davvero molte affermazioni in regione, specialmente in quella che generalmente definiamo provincia. Situazioni per l’appunto quasi ambigue. Si dovrebbe tutti insieme gioire e invece ci si chiede come mai succeda tutto questo, perchè proprio ora.

Si vince sempre: il caso lombardo incuriosisce davvero tanto i cittadini

Le riflessioni in merito all’altrettanto intensa considerazione che si prova a spingere nel discorso pubblico sono sostanzialmente due. O in effetti la Lombardia è la regione più fortunata d’Italia, consideriamo anche il numero di abitanti che ci vivono, non dimentichiamolo mai, oppure in effetti, i lombardi giocano tanto e considerato che per l’appunto ne sono tanti, le possibilità di vincita aumentano. Più semplice, quindi immaginare una vincita in Lombardia che in Molise, no?

A poche ore dall’ultima vincita, avvenuta grazie a una giocata vincente che ha portato il fortunato giocatore a incassare ben 24mila euro, giocata avvenuta a Paderno Dugnago, in provincia di Milano, arriva un’altra vincita, stavolta però a Libiate. Bottino da quasi 10mila euro. Negli ultimi giorni, tra l’altro, si è vinto e anche abbastanza bene, a Lainate, Senago e Caronno Pertusella, in questo caso specifico al Superenalotto. A Caronno Pertusella, lo scorso novembre sono stati vinti inoltre, con una singola giocata ben 43mila euro. Altra vincita, a metà gennaio, da poco sopra i 20mila euro.

In molti insomma si interrogano, cosa succede alla Lombardia e nello specifico alla provincia di Milano. I cittadini hanno aumentato, come dire, il volume delle giocate? Si sono forse resi conti che non c’è altra via d’uscita dalla crisi? Tutto potrebbe essere, certo. Il caso insomma, secondo molti almeno statisticamente ha bisogno di più di un approfondimento. Che sia la regione più fortunata d’Italia? Certo, potrebbe essere anche quello, chi lo sa.