Frantumato il jackpot milionario, stavolta è fatta: dove si nasconde il nuovo ricco

Una giocata che per l’ennesima volta dimostra quanto sia forte l’attaccamento del cittadino al gioco. Si vince e si centra finalmente il jackpot.

Si vince e si vince bene, finalmente centrato il tanto atteso jackpot che ormai da tempo non faceva parlare clamorosamente di se. Ci si rende conto oggi, più che mai che alla fine, il giocatore, il cittadino, certo, è sempre più legato a certe dinamiche, sempre più preso dalla febbre del gioco che impazza ormai a ogni latitudine e da qualcuno viene certo vista come rimedio alle eventuali angosce del quotidiano. Opzione più che mai realistica, di questi tempi.

La vincita è arrivata, finalmente, per tutti gli appassionati di Eurojackpot finalmente la tanto attesa notizia. Finalmente il jackpot è stato nuovamente conquistato, milioni e milioni di giocatori potranno quindi tornare a giocare sapendo che qualcuno di loro ce l’ha fatta. L’Eurojackpot, una sorta di consorzio tra numerosi paesi del nostro continente mette in palio fior fior di milioni di euro e negli anni ha regalato moltissime soddisfazioni ai giocatori.

L’ultima volta per un italiano, al concorso in questione è stato lo scorso 20 dicembre 2022. In quell’occasione il fortunato vincitore riuscì a portare a casa un jackpot da ben 21 milioni i euro. Un concorso che cosi come anticipato nel corso degli anni ha saputo regalare non poche soddisfazioni ai propri giocatori. Consideriamo, per esempio che il jackpot minimo, quello dal quale si riparte ogni volta è di ben 10 milioni di euro. Niente male vero?

I paesi europei, che, cosi come si diceva danno vita a una sorta di consorzio per reggere l’organizzazione e quant’altro della lotteria continentale sono di fatto i seguenti: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia (dove avviene l’estrazione, alle 20:30), Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Si vince e si vince bene insomma, stavolta più che mai.

Ancora una volta, quindi, cosi come anticipato l’Eurojackpot ha regalato una indimenticabile soddisfazione al fortunato di turno. Un 5+2 realizzato in Germania da ben 107 milioni di euro con cinque numeri estratti e ben due Euronumeri, una giocata insomma da sogno. Si vince inoltre con i 5+1 da oltre 764mila euro a testa, i 5+0 da 143mila euro, mentre per i 4+2 un bottino da oltre 7mila euro a testa. Il prossimo montepremi insomma torna a ripartire da 10 milioni di euro.

L’estrazione dello scorso 31 gennaio ha quindi lasciato non poche soddisfazioni ai giocatori di tutta Europa che hanno provato a centrare il jackpot milionario conquistato da un fortunato in Germania. La combinazione vincente dell’ultimo concorso è dunque stata la seguente: 20-21-30-41-43. Euronumeri: 10-11.

Complessivamente l’ultimo concorso dell’Eurojackpot ha assegnato i seguenti numeri:

CATEGORIA NUMERO VINCITE

in EUROPA NUMERO VINCITE

in ITALIA LE QUOTE punti 5+2 1 0 € 107.469.011,20 punti 5+1 3 0 € 764.670,60 punti 5+0 9 0 € 143.746,20 punti 4+2 30 0 € 7.113,20 punti 4+1 634 5 € 420,70 punti 3+2 1.336 9 € 219,60 punti 4+0 1.581 14 € 134,90 punti 2+2 19.373 158 € 35,10 punti 3+1 30.048 319 € 25,30 punti 3+0 74.563 886 € 19,30 punti 1+2 102.329 956 € 17,50 punti 2+1 456.398 5.105 € 11,80

Protagonista assoluta della giornata d’estrazione con un bottino conquistato da ben 107.4 milioni di euro è stata certamente la Germania. Il “5+1” da 764.670,60 per ogni giocatore è stato invece realizzato in Ungheria, Germania e Repubbilca Ceca. Siamo dunque in quel momento in cui la vincita, di certo spingerà sempre più persone a provare a investire in questa magnifica esperienza che è la lotteria europea, un concorso che abbatte ogni confine, si potrebbe dire.

La speranza insomma è quella di vedere la propria vita cambiata, di immaginare un corso diverso, un futuro di certo non caratterizzato dai dubbi e dalle preocupazioni di questo presente condizionato da una crisi senza recenti precedenti. Oggi vincere significa esorcizzare, forse, tutto questo. Mettere un punto insomma e andare finalmente a iniziare un nuovo corso. Il gioco è cosi, da speranza, ma può essere anche pericoloso. La massima moderazione, quindi, in certe dinamiche. Considerare, sempre che il tutto potrebbe sfuggire di mano. Una disattenzione che potrebbe costare davvero caro e rovinare tutto.