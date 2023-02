Benzina, cosa succede domenica 5 febbraio: prepariamoci

Brutte notizie in arrivo per molti automobilisti che rischiano di dover fare i conti, a partire dal prossimo 5 febbraio, con l’ennesima stangata a causa del caro benzina.

Continua a destare preoccupazione l’aumento generale dei prezzi e in particolare della benzina. Se tutto questo non bastasse, a partire dal prossimo 5 febbraio si rischia di dover fare i conti con l’ennesima batosta. Ma per quale motivo e cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono molti purtroppo i fattori che hanno delle ripercussioni negative sulle nostre vite, sia per quanto concerne le relazioni sociali che quelle economiche. Sempre più famiglie, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese.

Caro benzina, cosa cambia da domenica 5 febbraio: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come al fine di contrastare il caro carburante possa rivelarsi utile sapere quali siano i distributori in grado di proporre prezzi più bassi di altri. Sempre in tale ambito, inoltre, è bene sapere che giungono purtroppo pessime notizie per gli automobilisti che rischiano dal prossimo 5 febbraio di dover fare i conti con una vera e propria stangata. Ma cosa c’è da aspettarsi?

Ebbene, bisogna sapere che secondo la media settimanale dei prezzi nazionali pubblicata sul sito del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, il costo della verde ha registrato un aumento pari a +2,29%, mentre il gasolio auto è aumentato del +1,98%.

“Dati pessimi! Il gasolio sfonda quota 1,9 euro. Come temevamo, con l’avvicinarsi della data del 5 febbraio, ossia dell’embargo dell’Ue ai prodotti raffinati provenienti dalla Russia, i prezzi hanno preso il volo”, ha commentato l’Unione nazionale consumatori.

Il prossimo 5 febbraio, infatti, scatterà l’embargo ai prodotti raffinati provenienti dalla Russia. Una decisione, quella relativa all’embargo al petrolio russo, già presa dallo scorso 5 dicembre dall’Unione europea, ma che si estenderà ai prodotti della raffinazione solo a partire dal prossimo 5 febbraio.

A differenza del gas, l’Italia non sembra particolarmente esposta a tale situazione. Secondo gli analisti, però, non si esclude l’ennesimo rialzo dei prezzi. Una situazione che non può passare di certo inosservata, con molti che richiedono già un intervento ad hoc da parte del governo. A tal proposito si ricorda che, così come si evince dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri numero 16:

“si è stabilito che, in presenza di un aumento eventuale del prezzo del greggio e quindi del relativo incremento dell’IVA in un quadrimestre di riferimento, il maggiore introito incassato in termini di imposta dallo Stato possa essere utilizzato per finanziare riduzioni del prezzo finale alla pompa“. Non resta quindi che attendere e vedere cosa cambierà a partire dal prossimo 5 febbraio per quanto concerni i prezzi di benzina e diesel.