Bruno Barbieri, quanto guadagna con Masterchef? Le cifre che non ti aspetti

Tra gli chef più amati d’Italia, noto anche per essere uno dei giudici di Masterchef Italia, quanto guadagna Bruno Barbieri?

Programma particolarmente seguito e apprezzato, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più sui vari protagonisti di Masterchef Italia. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i compensi di Bruno Barbieri. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Bruno Barbieri è senz’ombra di dubbio uno degli chef più conosciuti e apprezzati del nostro Paese. Famoso anche per essere uno dei giudici di Masterchef Italia, è stato in grado di costruire nel corso degli anni una carriera piena di soddisfazioni e all’insegna del successo.

Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in tanti a voler sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammontino i suoi compensi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Bruno Barbieri, quanto guadagna con Masterchef? Ecco le informazioni disponibili

In molti sono curiosi di sapere quanto guadagnano i giudici di Masterchef Italia, ovvero Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, però, non sono disponibili informazioni certe in merito.

Entrando nei dettagli, comunque, interesserà sapere che stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che uno chef stellato come Bruno Barbieri riesca a portare a casa circa 800 mila euro all’anno. Soffermandosi sul ruolo di giudice di Masterchef Italia, inoltre, sembra che Barbieri porti a casa circa 5 mila euro a puntata.

A proposito del ruolo di giudici di Masterchef, inoltre, interesserà sapere che i colleghi di Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, per ricoprire lo stesso ruolo, nella versione australiana del programma, sembra percepiscano ben 1,5 milioni di dollari. Delle cifre indubbiamente da urlo, per un programma che riesce ad attirare ogni anno l’interesse di una grande fetta di pubblico.

Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni di Bruno Barbieri e degli altri giudici di Masterchef Italia. Anche perché non sono mai giunte conferme da parte dei diretti interessati.