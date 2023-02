Poste Italiane, richiedere passaporti e carte d’identità non sarà più come prima: svolta epocale

Importanti novità in arrivo da Poste Italiane. Richiedere passaporti e carte d’identità, infatti, non sarà più come prima. Ecco cosa sta succedendo.

Buone notizie in arrivo da Poste Italiane, pronta a rivoluzionare le modalità di richiesta di passaporto e carte d’identità. Il tutto al fine di andare incontro alle esigenze dei cittadini. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alle prese con gli impegni di lavoro e quelli famigliari, può capitare a tutti di perdersi nei meandri burocratici. Proprio in tale ambito, pertanto, non è passata inosservata una novità in arrivo da Poste Italiane. Il noto istituto, infatti, è pronto ad andare incontro alle esigenze dei cittadini attraverso un nuovo servizio particolarmente utile.

Entrando nei dettagli, interesserà sapere che richiedere il passaporto e la carta d’identità non sarà più come prima. Anzi sarà molto più semplice, veloce e soprattutto accessibile. Ma cosa c’è da aspettarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, richiedere passaporti e carte d’identità non sarà più come prima: in arrivo un nuovo servizio

Tutti quanto abbiamo la carta d’identità. Quest’ultima, infatti, si rivela necessaria per il riconoscimento del titolare e accedere a vari tipi di servizi. Munito di fotografia, viene rilasciata dallo Stato, per tramite dei Comuni, su supporto cartaceo, magnetico o informatico. Documento estremamente importante, abbiamo già visto come sia fondamentale prestare particolare attenzione alla data di scadenza della carta d’identità.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che sono in arrivo importanti novità da parte di Poste Italiane. Entrando nei dettagli sarà a breve disponibile un servizio pensato per i Comuni con meno di 15 mila abitanti. Come spiegato nel corso di una presentazione, che ha visto coinvolti una quarantina di sindaci vicentini, grazie al progetto Polis diversi uffici postali verranno trasformati in tanti sportelli di erogazione di servizi digitali.

Finanziato per 800 milioni di euro dal Pnrr e per 400 milioni di euro da Poste Italiane, grazie al progetto Polis gli abitanti dei paesini di montagna, ad esempio, potranno finalmente richiedere carta d’identità e passaporti in modo facile e veloce. A tal fine verranno messi a disposizione negli uffici postali dei totem touch screen. Bisognerà effettuare l’accesso tramite le proprie credenziali Spid e richiedere la stampa del proprio documento.

Un’iniziativa indubbiamente utile, con la presidente di Poste Italiane Maria Bianca Farina che a tal proposito ha commentato: “Polis si rivolge a comunità che rappresentano la stragrande maggioranza del territorio nazionale, piene di vita, di eccellenze, che nel tempo hanno però perso popolazione, forza e ricchezza. Poste Italiane contribuirà a colmare il forte gap infrastrutturale tra città e piccoli centri offrendo servizi essenziali con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini”.