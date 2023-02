Federica Sciarelli, addio a Chi l’ha visto? “Spazio ad altri colleghi…”

Tra le conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo nostrano, Federica Sciarelli è pronta a dire addio a Chi l’ha visto?

Tra le giornaliste più apprezzate e seguite del mondo della televisione italiana, Federica Sciarelli continua a tenere compagnia al pubblico a casa grazie alla conduzione del programma Chi l’ha visto?. Volto amatissimo di Rai Tre, ormai da tantissimi anni si occupa di porre l’attenzione su alcuni misteriosi casi di persone scomparse.

Federica Sciarelli, addio a Chi l’ha visto? Le dichiarazioni della giornalista

Ormai da anni al timone di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è finita spesso al centro dell’attenzione per via di alcune voci in base alle quali la giornalista sarebbe pronta a dire addio al programma. Ebbene, a tal proposito la stessa Sciarelli, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo qualche giorno prima dell’inizio della stagione in corso di Chi l’ha visto?, aveva affermato:

“Ormai è un tormentone che, devo dire, mi porta benissimo. Di solito nessuno vuole lasciare la sua poltrona, ma io da buona giornalista, avendo un animo curioso, tempo fa avevo chiesto di cambiare. Chi l’ha visto è un programma duro e credevo che fosse giusto anche dare spazio ad altri colleghi, ma continuano a chiedermi di restare, cosa che ho fatto con grande piacere“.

Per poi aggiungere: “D’altronde è un fiore all’occhiello della rete e mi permette di fare servizio pubblico“. Niente addio quindi, almeno per il momento, da parte di Federica Sciarelli, che continua ad entrare nelle case degli italiani, grazie al programma Chi l’ha visto?, con il suo modo di condurre sempre molto elegante e raffinato.