Finto bonus da 200 euro, attenti alla truffa: in questo modo vi svuotano il conto

Attenti al finto bonus da 200 euro, in quanto si tratta di un tentativo di truffa che rischia di far cadere in molti nella trappola. Ecco cosa sta succedendo.

Brutte notizie per molti utenti che rischiano di vedersi svuotare il conto a causa dell’ennesimo tentativo di truffa. Quest’ultima attuata attraverso un finto bonus Amazon da 200 euro. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni non si sono rivelati di certo dei migliori. L’impatto del Covid prima e l’aumento generale dei prezzi, poi, infatti, hanno segnato e continuano a segnare negativamente le nostre esistenze, dal punto di vista sia sociale che economico. Nonostante ciò i malintenzionati non si fermano mai.

Tanti, purtroppo, sono i tentativi di truffa a cui bisogna prestare la massima attenzione. Tra questi si annovera un tentativo di raggiro che viene attuato attraverso l’invio di un finto bonus Amazon da 200 euro. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Finto bonus da 200 euro, attenti alla truffa: tutto quello che c’è da sapere

In questi giorni sta circolando un messaggio che rischia di far cadere in molti nella trappola. Il testo del messaggio in questione recita così: “Ti è stato assegnato un account Amazon, solo per pochi giorni! Investi a partire da 200 euro e guadagna fino a mille euro al mese“.

A corredo del messaggio un link, che rimanda ad una pagina esterna attraverso la quale si viene invitati a fornire alcuni dati personali, compresi quelli bancari. Proprio qui, come è facile immaginare, scatta la trappola. Fornendo queste informazioni, infatti, si consente ai truffatori di agire in modo indisturbato mentre svuotano il conto corrente del malcapitato di turno.

Onde evitare di incorrere in situazioni spiacevoli, pertanto, si invita a prestare attenzione a messaggi di questo genere. In particolare è bene cestinarli subito, ricordandosi di non cliccare mai su link sospetti e soprattutto non fornire per nessun motivo dati personali o bancari. In caso contrario si rischia di vedersi svuotare il proprio conto corrente nel giro di pochi secondi.