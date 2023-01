Terminali Sisal in tilt, disservizi in tutta Italia: ansia per il Superenalotto

Un imprevisto che ha fatto passare un brutto quarto d’ora a quanti intenzionati a compilare la giocata perfetta per ambire al jackpot.

In un momento storico tanto particolare la vita di milioni di italiani gira intorno alla possibilità, al sogno di incassare una montagna di soldi grazie a quelli che sono i concorsi maggiormente apprezzati dagli italiani. In questa fase, priva di risposte concrete da parte delle stesse istituzioni il gioco rappresenta la speranza. Il sogno di poter condurre una vita tranquilla, serena, mai più in bilico. Un sogno milionario, certo, quasi impossibile, però sicuramente bello e rassicurante da immaginare.

Cosa succede quando all’improvviso tutta la macchina messa in piedi per consentire ai cittadini di giocare alla lotteria e non solo si inceppa? Cosa succede, poi, quando il tutto avviene in un dei momenti più drammatici per il nostro paese negli ultimi decenni. Cosi come è immaginabile la cosa non sarebbe certo gradita dagli stessi italiani. Un guasto, un malfunzionamento, un errore, non si sa. Sta di fatto che la situazione stava per sfuggire di mano.

Numerose ricevitorie cittadine infatti nelle ore passate hanno riscontrato un malfunzionamento dei terminali Sisal. Un vero e proprio blocco insomma, il sistema in tilt. In questo caso specifico il tutto è stato amplificato dalla vera e propria esigenza dei cittadini di giocare la propria schedina del Superenalotto. Inutile dire, ribadire, quanto la cosa abbia fatto infuriare gli stessi cittadini, ma il tutto è ampiamente immaginabile.

Proprio in questo momento, proprio in questa fase storica, proprio quando il jackpot grida una somma di denaro mai vista nel nostro paese, mai nemmeno immaginata per quel che riguarda un concorso a premi. 360 milioni è quanto riportato, oggi. Un montepremi che nella nostra Italia mai nessuno ha nemmeno forse soltanto immaginato. Il primato attuale di vincita, per intenderci, parla di cifre assolutamente inferiori, ma di molti milioni di euro.

Il tutto, in questo caso, fa riferimento ai 209 milioni di euro conquistati a Lodi nel 2019, siamo quasi 150 milioni di euro sopra quella cifra, oggi, per intenderci. A Lodi la fortuna arrivò grazie a una giocata da pochi euro. In ordine cronologico, invece, l’ultima affermazione è quella di Montappone, nel maggio del 2021. In quel caso nel piccolissimo comune marchigiano arrivarono la bellezza di 156 milioni di euro, anche li grazie a una giocata da pochissimi euro.

Terminali Sisal in tilt, disservizi in tutta Italia: il caos nella città di Lucca

Numerose le segnalazioni in merito al disservizio che ha letteralmente seminato il panico tra i giocatori preoccupati di non poter in qualche modo effettuare la giocata quotidiana. Proprio nei giorni a ridosso delle estrazioni le motivazioni sembrano viaggiare a mille sospinte dalla voglia di sognare di provare a mettere a segno il colpo della vita, quello che in pratica l’esistenza la stravolge. Niente di più naturale, niente di più folle, in un certo senso.

Il blocco dei servizi è in qualche modo legato, è stato spiegato al blocco degli indirizzi mail di Virgilio e Libero. Il danno, chiaramente riguarderà la stessa Sisal che come prevedibile incasserà molto di meno considerando il tempo sprecato in cui i sistemi sono stati fermi. Grossi disagi a Lucca, dove la città, in quel senso, nello giocare al Superenalotto, per intenderci si è letteralmente fermata. I cittadini, chiaramente cosi come annunciato in precedenza non hanno di certo preso bene l’impedimento provocato dall’arresto dei sistemi di gioco.

Ci troviamo di fronte al più alto jackpot della storia italiana, ormai da moltissimi mesi. A ogni estrazione si vorrebbe letteralmente prendere d’assalto la ricevitoria più vicina per provare a giocare la combinazione che si immagina vincente. Vincere, in questa fase vorrebbe dire avere la possibilità di iniziare una nuova vita, di dare forma a un progetto soltanto immaginato e sognato. Tanti, quasi troppo milioni a disposizione. Una vera e propria rivoluzione più che mai sperata. Si sogna, tanto.