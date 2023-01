Striscia la notizia: Calzolari spiega come difendersi dalle truffe svuota conto (VIDEO)

Tempi duri per gli italiani. Il web certamente non aiuta. Giornate tranquille addio, la rete può nascondere il rischio più grande di tutti.

Il problema è sempre più ricorrente nei giorni di tutti gli italiani. Messaggi su messaggi, il tutto rischia di diventare, paradossalmente sempre più rischioso per tutti. La truffa, il raggiro, hanno ormai invaso quelle che sono le più classiche dinamiche del web. Il cittadino prova a difendersi ma non sempre è capace di farlo da solo. In questo caso a correre in soccorso di potenziali truffati ci pensa la nota trasmissione tv di Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Un servizio davvero interessante condotto dall’inviato Marco Camisani Calzolari. La truffa e in particolare una sua specifica applicazione denominata phishing. Tutti avrete sentito parlare di ciò che accada attraverso il web con sms, mail o comunicazioni che spesso arrivano anche dai social network. Al centro di questa specifica truffa c’è un elemento in particolare, l’onnipresente link. Parliamo, in questo caso, del protagonista assoluto.

Tutto si muove, insomma in funzione dello stesso link. Cosi come ci spiega l’ottimo Calzolari, i truffatori di tutto il mondo hanno ormai affinato le proprie tecniche attingendo, per esempio, spesso da vecchi database in cui possono trovare facilmente contatti telefonici. Tali contatti possono essere raggirati attraverso approcci diretti o indiretti. Per essere più chiari basta immaginare se stessi, ipoteticamente come vittime due volte dello stesso sistema.

Per sintetizzare il tutto è meglio specificare che tali contatti possono arrivare direttamente alla potenziale vittima con l’intento di portarla a cliccare sul link in questione, partendo, magari dal punto iniziale vero e proprio della truffa. Il tutto invece può arrivare anche indirettamente, per intenderci un nostro contatto già truffato invia a voi un sms. Convinti della bontà del contenuto inviato dal vostro amico ci si clicca su e il gioco è fatto, per i truffatori.

Doppia modalità a voler essere precisi, ma di fatto alla fine lo stesso trattamento. In genere si parla di questioni delicate, spesso addirittura problematiche bancarie. La fantasia del truffatore di certo non ha limiti. Si può arrivare, per dire a considerare qualsiasi pista pur di convincere l’utente, la vittima potenziale a cliccare sullo stesso link. Un malware che ruba ogni dato personale potrebbe nascondersi dietro lo stesso strumento, ma questa è solo una ipotesi.

Altra ipotesi invece potrebbe prevedere una pagina fake attraverso la quale con una scusa banale potrebbero essere richiesti dati personali e credenziali bancarie per effettuare un piccolissimo pagamento. Per esempio, si comunica che l’utente ha vinto un premio e quindi occorre pagare un piccolo contributo per le spese online. Pretesti di questo tipo. In questo specifico caso, chiaramente i malintenzionati arriverebbero a mettere le mani, di fatto, sul conto corrente della vittima.

Striscia la notizia: le dritte di Marco Camisani Calzolari e della Polizia Postale

Striscia la notizia insomma contribuisce più che mai a far passare un messaggio ben preciso. Mai fidarsi di quelli che possono in qualche modo apparire come messaggi assolutamente anomali. L’esempio del numero di telefono di un amico che può comparire sul nostro smartphone, amico, di fatto, già truffato. Importanti disposizioni in merito sono state allo stesso tempo diffuse poco tempo fa dalla stessa Polizia Postale, alla quale, nella maggior parte dei casi arrivano le prime segnalazioni delle vittime di truffe online

I consigli in questione messi a punto da Polizia di Stato e Abi, diffusi dalla Polizia Postale sono i seguenti: