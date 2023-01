Smartphone, scoperto un nuovo virus molto pericoloso: soldi a rischio

Occhio al vostro smartphone, in quanto è stato di recente scoperto un nuovo virus molto pericoloso. Ecco cosa sta succedendo.

I vostri dati personali e bancari sono a rischio a causa di un virus molto pericolo in grado di attaccare gli smartphone. Ma di quale si stratta e soprattutto cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Smartphone, computer, tablet e tanto altro ancora. Sono davvero molti i dispositivi a nostra disposizione, grazie a cui poter comunicare con chiunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi angolo del pianeta. Oltre ai tanti vantaggi, però, bisogna fare i conti anche con le possibili insidie.

Ne è un chiaro esempio un tentativo di truffa su Whatsapp, che rischia di far cadere in molti nella trappola. Se tutto questo non bastasse è stato di recente scoperto un nuovo virus molto pericoloso in grado di mettere i nostri dati personali e bancari in pericolo. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Smartphone, attenzione, scoperto un nuovo virus molto pericoloso: cosa sta succedendo

ThreatFabric, azienda olandese di cyber sicurezza, ha fatto sapere che è in circolazione un nuovo malware informatico in grado di attaccare i telefoni Android. Si chiama Hook e permette ai malintenzionati di agire da remoto. Entrando nei dettagli gli hacker, grazie a questo virus, possono accedere ai vari dati salvati sullo smartphone del malcapitato di turno.

Ma non solo, possono scrivere, accedere alla posizione del dispositivo, usare la lista dei contatti e rubare le informazioni inerenti gli account bancari. In questo modo, ad esempio, possono agire indisturbati sul conto e rubare dei soldi all’insaputa della vittima. Individuato anche in Italia, si invita a prestare attenzione al proprio smartphone in quanto il rischio di cadere nella trappola è purtroppo dietro l’angolo.

Onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, pertanto, si consiglia di utilizzare sempre un antivirus, un password manager e strumenti di crittografia dei file. Dei piccoli e semplici accorgimenti che aiutano a impedire agli hacker di rubare i nostri dati e proteggere i propri risparmi.