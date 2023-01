Monete, siete riusciti ad avere quella speciale? Collezionisti impazziti, quanto vale oggi

Un nuovo esemplare, una nuova seria, una nuova idea, per cosi dire. I collezionisti hanno già messo nel mirino questa incredibile moneta.

C’è uno specifico contesto che attende le novità del caso come dei momenti fortemente entusiasmanti. L’universo collezionistico sa essere unico al mondo per una serie di specifici motivi. Tra questi troviamo di sicuro la ricerca e la voglia di situazioni nuove, oggetti che in qualche modo incarnino un tipo di impronta, di volontà diverso, andare oltre il canone, guardare lontano e immaginare alcuni esemplari già come dei piccoli e potenziali tesori.

Una notizia che di certo ha incuriosito i collezionisti di mezzo mondo, una ipotesi che già fa gongolare la platea di appassionati che spesso vive per certe novità. Negli ultimi anno il contesto collezionistico, nello specifico, in questo caso, parliamo di monete, ha saputo adattarsi nel migliore dei modi a una sorta di naturale rivoluzione indotta dalla presenza sempre più costante e pressante del web. Tutto è cambiato, in quel mondo, in meglio, certo.

Se pensiamo alla vecchia immagine del collezionista, vediamo donne e uomini in coda ai mercatini dell’usato di tutto il paese armati dell’inseparabile catalogo delle valutazioni, in rigoroso formato cartaceo. Oggi, quello stesso appassionato vive un approccio al collezionismo completamente diverso. Il web è l’artefice di una metamorfosi che certo, poteva essere immaginata, ma di certo non del tutto, non considerando le sue incredibili meraviglie.

Oggi, un appassionato di monete, grazie a una connessione e a un computer, o magari uno smartphone o ancora un tablet può entrare in contatto con milioni di pagine web dedicate a quello specifico settore. Leggere di esemplari, descrizioni, riflessioni, commenti, le specifiche valutazioni, immagini, tutto. Ogni cosa inerente quello specifico “pezzo”. In più per lo stesso collezionista la capacità di conoscere nuove persone confrontarsi con loro, acquistare e vendere monete in tutta sicurezza. Una vera e propria rivoluzione insomma.

L’attenzione dei collezionisti, oggi è tutta per uno specifico esemplare che sta facendo letteralmente impazzire non solo gli appassionati del genere ma un po tutti i cittadini, specialmente gli italiani. Il motivo è molto semplice. Protagonista di questa moneta, in quanto a riferimenti e impronta è infatti la Nutella, uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo. La mitica crema alla nocciola spalmabile protagonista assoluta di uno speciale conio della Zecca italiana.

Monete, l’esemplare più dolce ha il taglio da 5 euro: tutti pazzi per la Nutella

Tutto nasce da un decreto del 21 dicembre 2020 in cui il ministero dell’Economia e delle finanze autorizza l’emissione di una serie di monete dedicate alle eccellenze italiane. Lo scorso 2 gennaio le monete in questione sono infatti ufficialmente entrate in corso legale. L’emissione ufficiale è prevista per il prossimo 5 febbraio. Da martedi 26 gennaio è possibile però acquistare online gli esemplari in questione presso il portale e-commerce della Zecca italiana o presso i punti vendita del Poligrafico.

L’esemplare più atteso e desiderato da tutti è sicuramente quello dedicato alla Nutella. Due monete dedicate al gustoso prodotto di casa Ferrero, tra i più amati all’estero. Tre diverse versioni cromatiche corrispondenti ai colori del tricolore italiano. La tiratura per ciascun colore è di diecimila esemplari. Il web però in questo caso presenta già possibili scenari futuri. Sulla piattaforma Ebay è già possibile partecipare ad aste in prevendita per tutti e tre gli esemplari con prezzi che hanno già superato i 350 euro. La richiesta è chiaramente altissima.

Entrando nel dettaglio di quella che è la stessa immagine della moneta possiamo dire che sul dritto dello stesso esemplare sarà presente il tradizionale vasetto di Nutella con intorno la scritta “Repubblica Italiana”. Sul rovescio, invece, troveremo l’immagine del più grande stabilimento del Gruppo Ferrero, quello di Alba. Lì negli anni quaranta l’azienda fu fondata. L’autrice dei tratti artistici riportati sulla moneta in questione è Annalisa Masini.

Un pezzo di Italia, insomma, riportato fedelmente su una moneta che di certo è pronta a far impazzire milioni e milioni di collezionisti. La tiratura limitata rappresenta di certo un ostacolo non da poco, proprio per questo il tutto risulterà molto più avvincente per i singoli collezionisti. L’attesa insomma è finita. I nuovi esemplari possono essere acquistati online, chiaramente disponibilità permettendo. Nutella e Italia, ancora insieme, stavolta in un formato che di certo renderà immortale questa meravigliosa immagine.