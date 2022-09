Lire, la moneta color oro oggi vale una fortuna: se la trovi fai bingo

Un taglio forse dimenticato in alcuni casi che oggi può valere una vera fortuna. I collezionisti impazziscono ancora oggi.

Ci sono monete che non possono essere dimenticate, anche se con il passare del tempo si tende a considerarle di secondo piano. Il mondo del collezionismo però oggi più che mai risponde a logiche che pongono sempre al centro di tutto l’impatto di un preciso esemplare su una serie di dinamiche interne a quel particolare contesto. Il risultato è strabiliante.

Oggi più che mai il mondo del collezionismo propone sempre più elementi di sicuro interesse per gli appassionati di ogni parte del mondo. Monete troppo spesso dimenticate salgono improvvisamente alla ribalta in base ad una serie di fattori che nemmeno si immaginava vincenti. Il traino del web, la rete che riesce a coinvolgere sempre di più schiere di ammiratori sempre nuovi, ad oggi determina un seguito forse nemmeno mai immaginato.

Sono molti gli esemplari di monete che ad oggi risultano tra i più seguiti dai collezionisti di tutto il mondo. Pezzi in alcuni casi unici che nascondono un fascino ed un prestigio che negli anni qualcuno aveva forse immaginato perduto. La verità ci dice invece tutt’altro. Quello che oggi ci ritroviamo di fronte approcciandoci a questo particolarissimo settore è un universo tutto da scoprire, con esemplari poco considerati che si riscoprono veri e propri tesori.

La vecchia lira, moneta simbolo del nostro paese, con il quale ha percorso centinaia di anni di storia, riscopre oggi attraverso il contesto collezionistico esemplar dimenticati che valgono in questa fase una vera e propria fortuna, rapportandoli al loro valore inziale. In un certo senso ci troviamo di fronte ad una vera e propria rivoluzione. Ammiratori, appassionati, sempre più al centro di un universo che di fatto gira esclusivamente intorno a loro.

Monete l’esemplare dimenticato vale una fortuna: il ruolo di internet nella valutazione di esemplari davvero unici

Oggi, cosi come anticipato, il ruolo della rete è di fondamentale importanza. L’utente, il collezionista riesce in pochi secondi a reperire informazioni preziose circa gli esemplari al centro dell’attenzione globale. La possibilità di acquistare o vendere monete o banconote attraverso contrattazioni private o attraverso le aste organizzate dalle varie piattaforme. Tra gli esemplari più ambiti al momento troviamo proprio una vecchia moneta della famiglia della vecchia lira, quella da 200.

Un esemplare che ha significato molto per il nostro paese, spesso associato, ad esempio ad un costo di una telefonata da telefono pubblico, era quello, infatti il valore di un gettone telefonico. Oggi quell’esemplare, stando a quanto ci dice lo stesso mercato collezionistico può valere una vera e propria fortuna, altro che chiamata da telefono pubblico. Il primo esemplare di questa specifica moneta risale al 1977, anno del suo primo conio.

Parliamo di una moneta ultrapopolare, coniata in milioni e milion di copie, dal valore tendenzialmente basso. Esistono però alcune eccezioni. Proprio in merito all’emissione, la prima del 1977 possiamo trovare ad esempio una versione con la scritta PROVA, che nel caso in cui venisse trovata in ottime condizioni di conservazione potrebbe valere circa 600 euro, una vera e propria fortuna a pensarci.

Ritrovarsela all’improvviso tra le mani, magari dopo averla riscoperta in un vecchio portamonete, o cappotto, o in qualsiasi altro posto potrebbe rappresentare un vero e proprio colpo di fortuna. Oggi più che mai un simile esemplare tiene banco nel migliore dei modi tra le dinamiche che caratterizzano l’ambiente collezionistico. Più che mai in questa fase un simile esemplare, di questi tempi può arrivare a valere una vera e propria fortuna.

Il collezionismo, in ogni suo ambito, in questo momento storico rappresenta un vero e proprio universo a se. Riscoprirsi fortunato attraverso di esso, potrebbe rappresentare una vera e propria svolta nella vita di chiunque.