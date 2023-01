Buoni fruttiferi postali, è possibile ottenere il rimborso parziale? La risposta non è scontata

Occhio ai buoni fruttiferi postali, è possibile ottenere il rimborso parziale? Ebbene, la risposta non è scontata.

Tra gli strumenti di investimento e risparmio più utilizzati, sono in molti a chiedersi se sia possibile o meno ottenere il rimborso parziale dei buoni fruttiferi postali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dall’aumento dei prezzi fino ad arrivare al Covid, e non solo, sono tanti i fattori che vanno a ridurre il nostro potere di acquisto e che hanno un peso non indifferente sulle nostre finanze. Da qui il desiderio di molti di attingere a qualche entrata extra, magari attraverso qualche forma di investimento.

A tal proposito abbiamo già visto come lasciare i propri soldi fermi sul conto corrente possa rivelarsi spesso controproducente per via dei costi e dei rischi derivanti. Allo stesso tempo, nel caso in cui si decida di investire, è importante prestare attenzione alle caratteristiche dello strumento per cui si opta.

Buoni fruttiferi postali, è possibile ottenere il rimborso parziale? Ecco cosa c’è da sapere

Come già detto sono in molti a chiedersi se sia possibile richiedere e ottenere il rimborso parziale dei buoni fruttiferi postali. Ebbene, bisogna sapere che la risposta non è scontata. Questo perché dipende dal tipo di buono a propria disposizione. Entrando nei dettagli, è bene sapere che come riportato sul sito di Poste Italiane, i buoni fruttiferi possono essere emessi in formato cartaceo oppure dematerializzato.

Nel primo caso, come è facile intuire, il soggetto interessato, riceve dalla Posta un titolo cartaceo che bisogna necessariamente presentare per ottenere il relativo rimborso. Per quanto riguarda i buoni in forma dematerializzata, invece, “sono rappresentati esclusivamente da una scrittura contabile effettuata su un conto di regolamento (Libretto di risparmio postale o conto corrente Bancoposta)“. Nel caso in cui si richieda il relativo rimborso, l’accredito viene effettuato sul conto in questione.

“I Buoni dematerializzati sono emessi in tagli da 50 euro e multipli e possono essere rimborsati anticipatamente sia per il totale dell’importo sottoscritto, sia parzialmente, comunque nel rispetto del taglio minimo e multipli“. Ne consegue, quindi, che se si tratta di buoni cartacei non è possibile ottenere il rimborso parziale. Se, invece, si tratta di buoni fruttiferi dematerializzati, allora è possibile ottenere il rimborso parziale.