Alessia Marcuzzi, avete mai visto suo figlio Tommaso Inzaghi? Somiglia tutto al papà

Tra le conduttrici più amate e conosciute del piccolo schermo nostrano, sono in molti a volere sapere qualcosa in più su Alessia Marcuzzi. In particolare sono in tanti a chiedersi chi sia il figlio Tommaso Inzaghi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Alessia Marcuzzi, avete mai visto suo figlio Tommaso Inzaghi? Le foto

Classe 2001, Tommaso Inzaghi è nato dalla storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e l’ex calciatore, attuale allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. Figlio primogenito dell’amata conduttrice televisiva, Tommaso Inzaghi ha conseguito la laurea nel luglio 2022 presso la prestigiosa University of Westminster di Londra, con specializzazione in Business dei media.

Alla cerimonia di laurea, così come si evince da alcune foto pubblicate su Instagram, erano presenti la mamma Alessia Marcuzzi e la sorella Mia Facchinetti. Proprio parlando dei figli, la stessa conduttrice, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Oggi, ha affermato: “La mia famiglia è il mio tutto. Mia e Tommaso, i miei figli, sono la priorità assoluta”.

Alla domanda se sia una mamma – amica ha poi commentato: “No. Vicina e sempre pronta a dare un consiglio, ma non complice. I ruoli vanno rispettati, a insegnarmelo sono stati i miei genitori, due persone eccezionali senza le quali non sarei mai diventata la donna che sono. E poi la mia amata nonna Mela”.

Per quanto riguarda l’ottimo rapporto con i padri dei suoi figli, ovvero Francesco Facchinetti e Simone Inzaghi, Alessia Marcuzzi ha inoltre sottolineato come “trovare un’armonia è anche una questione di rispetto. Verso noi stessi, verso chi abbiamo amato e i sentimenti che abbiamo provato”.