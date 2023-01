Agevolazioni elettrodomestici: come acquistarli grazie alla legge 104

Vediamo quali sono le agevolazioni elettrodomestici previste per coloro che sono ricompresi nella legge 104. Cosa c’è da sapere in merito

Sono diverse le famiglie che hanno invalidi a casa e che possono quindi avvalersi di alcune importante misure di sostegno, anche per quanto concerne l’acquisto di utensili per la casa.

Acquistare degli elettrodomestici non è mai una banalità. Vanno tenuti in conto vari fattori. Tra cui la qualità degli stessi, il dispendio energetico che comportano, ma anche il prezzo a cui li si compra.

Per questo porsi degli interrogativi circa l’esistenza di presunti incentivi per le famiglie in cui è presente una persona disabile è più che lecito. Infatti grazie alla legge 104 si può beneficiare di diversi incentivi. Cerchiamo di capire se anche in questo caso è possibile.

Agevolazioni elettrodomestici grazie alla legge 104: ecco quali si possono ottenere

La risposta è affermativa ma va analizzata attentamente. Il primo aspetto su cui si può risparmiare è l’IVA. Per chi ha invalidità e handicap è agevolata su diversi acquisti elettrodomestici compresi.

Questo però avviene solo se si dimostra tramite una certificazione medica che l’elettrodomestico è necessario a migliorare la vita del disabile. Si pensi ad un’aspirapolvere o ad un frullatore che possono essere potenzialmente utili in queste circostanze.

Se viene dimostrato ciò si può godere dell’IVA agevolata al 4% e della detrazione IRPEF al 19%. Non sono però previsti degli sconti sul costo d’acquisto o altre promozioni. Già abbattere un’imposta come l’IVA che a livello ordinario è al 22%, è una gran risultato.

A ciò si possono comunque aggiungere le prestazioni economiche tipiche delle invalidità civili come l’assegno di inabilità o di invalidità. Anche i familiari possono richiedere alcuni benefici. Ad esempio i permessi dal lavoro finalizzati all’assistenza della persona affetta da disabilità (che ovviamente sono retribuiti).

Naturalmente con questi argomenti non si scherza. Le problematiche vanno riconosciute dalle autorità mediche competenti in materia. Negli anni infatti i casi di “furbetti” che hanno provato ad ottenere questo status per poter ottenere i sussidi derivanti sono stati molteplici. Quindi è sempre bene rimarcare che la legge 104 è rivolta solo ed esclusivamente a chi quotidianamente vive delle difficoltà reali e tangibili.