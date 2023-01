Whatsapp, entrano nel tuo account mentre dormi: cosa ti fanno

Attenti al vostro account Whatsapp in quanto alcuni hacker riescono a spiarvi mentre state dormendo. Ecco cosa sta succedendo.

Chi possiede un account Whatsapp è bene che non abbassi mai la guardia, a quanto pare nemmeno di notte. Questo perché in caso contrario si rischia di dover fare i conti con delle spiacevoli conseguenze. Ma di quale si tratta e per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dalle telefonate fino ad arrivare ai social e alle app di messaggistica istantanea, sono davvero molti i servizi a nostra disposizione, grazie a cui riusciamo a comunicare con amici, parenti e aziende in qualsiasi momento della giornata e da qualsiasi angolo del pianeta.

Tra i servizi più utilizzati e apprezzati si annovera senz’ombra di dubbio Whatsapp. Proprio soffermandosi su quest’ultimo abbiamo già visto come grazie ad un semplice trucco sia possibile trasformare i messaggi vocali in testo. Oltre ai tanti vantaggi, però, è importante stare attenti alle possibili insidie.

In particolare si invita a prestare attenzione al proprio account Whatsapp in quanto alcuni hacker riescono a spiarvi mentre state dormendo. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp, attenzione, entrano nel tuo account mentre dormi: ennesimo tentativo di truffa

Brutte notizie per molti utenti che utilizzano Whatsapp e la loro sicurezza. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, è stato scoperto che alcuni hacker sono in grado di accedere all’account del malcapitato di turno ed entrare in possesso delle sue informazioni personali. A destare maggior preoccupazione il fatto che molti di questi tentativi di truffa vengano effettuati durante la notte, mentre le vittime dormono.

Ad essere colpiti in particolar modo da questo tentativo di truffa sono stati diversi utenti in possesso di un dispositivo Apple. Stando alle ultime notizie in merito sembra che il problema sia emerso dopo che l’azienda ha provveduto a correggere un difetto denominato CVE-2022-42856. Quest’ultimo è stato riscontrato su alcuni modelli in particolare, ovvero: iPhone 5S, iPhone 6 e 6 Plus, ma anche iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch.

Alcuni hacker si sono messi in contatto con alcuni utenti in possesso di tali dispositivi, riuscendo a convincerli a visitare un sito dannoso. Proprio compiendo tale operazione si cade nella trappola, in quanto si finisce per installare un malware nel sistema operativo.

Appena scoperto tale tentativo di truffa, Apple ha dato il via ad un nuovo aggiornamento, ovvero iOS 16.1.2, proprio per cercare di risolvere tale situazione. Tale aggiornamento, però, non ha incluso i modelli più vecchi, come quelli poc’anzi citati. Per questo motivo il consiglio è quello di non cliccare mai su eventuali link sospetti, in modo tale da evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze.