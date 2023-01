Spia gialla nel cruscotto dell’auto: se si accende sono guai!

Si accende una spia gialla o rossa nel cruscotto dell’auto, cosa fare? Il segnale rivela problemi, come capire di quale entità?

Un incubo per tutti gli automobilisti notare una spia di allerta accesa in auto. Potrebbe significare guai seri, meglio fare attenzione.

Il manuale delle istruzioni dell’auto si apre prevalentemente in un’occasione specifica, quando si accede una spia nel cruscotto. Scatta l’allarme, l’automobilista preoccupato vuole sapere al più presto cosa possa significare per capire quanto è grave il danno e quanto tempo si potrà aspettare prima di ricorrere ad uno specialista. L’eventualità “migliore” perché economicamente meno sfavorevole è un fusibile da sostituire. Consideratevi fortunati se si tratta solo di questo. Gli altri casi nascondono costi molto più onerosi (attenzione a chi mette acqua al posto del carburante, le truffe sono in atto). I possibili problemi da preventivare sono numerosi. L’avaria del motore, dei gas di scarico, problematiche all’olio, alla batteria o agli pneumatici. Continuiamo con danni al liquido refrigerante, disservizi dell’Airbag o del sistema frenante. Tutte cause che richiedono l’intervento di un meccanico il prima possibile. Ci sono spie, poi, più particolari che non tutti i veicoli hanno. Le auto con motore diesel, ad esempio, hanno una spia gialla dal significato sconosciuto a molti automobilisti.

Spia gialla nel cruscotto, chi ha un motore diesel deve preoccuparsi

Conoscete l’AdBlue, un additivo sviluppato per il settore chimico e automobilistico composto da una soluzione acquosa di urea al 32,5% ad elevata purezza e acqua demineralizzata al 67,5%? Nelle auto a motore diesel serve per pulire i gas emessi tanto da pretendere sul veicolo la presenza di un serbatoio apposito per contenere l’AdBlue. Questo serbatoio ha una sua spia di riferimento.

Dato che l’additivo serve per gestire le emissioni di ossido di azoto in vapore acqueo e gas di azoto non nocivo, se si dovesse accendere la spia gialla relativa all’AdBlue significherebbe non avere abbastanza liquido nel serbatoio. Riempiendolo si dovrebbe risolvere il problema e la spia non dovrebbe più accendersi. Questa la causa più papabile e auspicabile altrimenti sono guai.

AdBlue, cosa segnala

L’accensione della spia gialla nel cruscotto con riferimento all’AdBlue può essere legata ad altre cause. Un malfunzionamento generale del sistema, una bassa pressione dell’additivo oppure una difficoltà per la pompa nella trasmissione dell’additivo all’iniettore. Sono problemi di una certa rilevanza che non vanno mai sottovalutati. Inoltre da soli non potremmo mai risolverli, serve assistenza professionale.

L’auto dovrà essere mandata in officina in modo tale che il personale qualificato possa individuare la causa dell’accensione della spia e procedere con la risoluzione della problematica.