Auto, stanno mettendo acqua nella benzina: come accorgersene, attenzione ai segnali

Come accorgersi se nel serbatoio della benzina della propria auto vi è o meno dell’acqua? Ecco i segnali da non sottovalutare.

Occhio ai segnali lanciati dalla vostra auto in quanto, in questi casi, vuol dire che vi è dell’acqua nella benzina. Ma di quali si tratta e come comportarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione ai segnali lanciati dall'auto in quanto, in questi casi, vuol dire che vi è dell'acqua nella benzina. Ma di quali si tratta e come comportarsi? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c'è da sapere in merito.

Auto, capire se vi è acqua nella benzina è possibile: tutto quello che c’è da sapere

L’acqua nel serbatoio della benzina può divenire la causa di seri danni per la propria automobile. Per questo motivo è bene prestare la massima attenzione ad alcuni segnali, in modo tale da accertarsi se ci si ritrovi o meno in una situazione del genere.

Ebbene, tra i segnali da non trascurare si annoverano: difficoltà alla partenza; andatura a strappi e minimo irregolare. Ma non solo, anche la presenza di fumo bianco, la spia del filtro del gasolio e un rumore insolito del motore.

Se il proprio veicolo presenta tutti questi segnali allora è bene verificare se vi sia dell’acqua nel serbatoio della benzina. A tal fine non bisogna fare altro che prelevare un campione del carburante e lasciarlo all’aria aperta per qualche minuto. Se vi è dell’acqua, quest’ultima si separerà nel giro di poco tempo dalla benzina.

Una volta accertata la presenza di acqua, si deve svuotare e pulire il serbatoio. Si consiglia, inoltre, di utilizzare un additivo per la disincrostare e lubrificare gli iniettori. Questi, infatti, sono i primi a subire delle ripercussioni non indifferenti se dell’acqua dovesse essere presente nel carburante.