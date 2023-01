Quanto guadagnano i conduttori Mediaset: Signorini è in coda

A partire da Paolo Bonolis fino ad arrivare ad Alfonso Signorini, quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Le cifre che non ti aspetti.

Volti noti del piccolo schermo nostrano, sono in molti a chiedersi a quanto ammontino i compensi dei conduttori di casa Mediaset. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Giunto alla settima edizione, anche quest’anno è in onda su Mediaset il Grande Fratello Vip. Al timone del programma è stato riconfermato Alfonso Signorini. Al suo fianco le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma non solo, anche Giulia Salemi nei panni di esperta del mondo social.

Tra i programmi più seguiti di casa Mediaset, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti. A tal proposito, ad esempio, sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i compensi di Alfonso Signorini e se siano o meno in linea con quelli degli altri conduttori. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Quanto guadagnano i conduttori Mediaset? Le cifre che non ti aspetti

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi. A tal proposito interesserà sapere che stando a quanto si evince da Il Fatto Quotidiano, che qualche hanno fa ha riportato i compensi svelati da Italia Oggi, tra i conduttori che guadagnano di più si annovera

Paolo Bonolis. Il presentatore di Avanti un altro, a quanto pare, porterebbe a casa circa 10 milioni di euro all’anno.

Cifra pari a circa 10 milioni di euro anche per Gerry Scotti. Compensi da capogiro anche per Ezio Greggio che avrebbe percepito ben 5.750.000 euro nel periodo compreso tra il 2009 e il 2013. Tra i conduttori di casa Mediaset, inoltre, non si può non annoverare Alfonso Signorini.

Ebbene, stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, sembra che il conduttore del Grande Fratello Vip percepisca tra i 40 mila euro e i 50 mila euro a puntata. In questo modo, quindi, porterebbe a casa circa due milioni di euro per una sola edizione del noto reality. Stando ad altre indiscrezioni, invece, il conduttore guadagnerebbe circa 15 mila euro per ogni puntata del Grande Fratello Vip.

Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe sui compensi di Alfonso Signorini e degli altri conduttori Mediaset. Allo stesso modo non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.