Offerte di lavoro, Calzedonia apre le selezioni: tutte le posizioni aperte

Una serie d’interessantissime offerte di lavoro che possono fare la fortuna di migliaia di potenziali candidati in tutto il paese.

Gli ultimi mesi hanno segnato una inequivocabile tendenza positiva in merito alle offerte di lavoro che possono arrivare dal settore pubblico e da quello privato. Numerose, quindi le aziende ma anche gli enti statali, governativi, disposti ad ampliare i propri organici e in certi casi a creare nuove figure per migliorare sempre di più la qualità della propria missione. Il momento è insomma più che mai propizio, una occasione da non perdere assolutamente.

Cosi come anticipato sono numerosissimi gli enti statali e le aziende private che nel corso degli ultimi mesi hanno spalancato le proprie porte a nuove assunzioni. Le possibilità per i cittadini al momento senza lavoro, o magari alla ricerca di una collocazione migliore oggi no mancano di certo. Uno dei punti di forza di questa nuova fase, se cosi si può dire, è la vastità della scelta. Si cerca in ogni settore, in ogni ambito del tessuto lavorativo italiano.

Uno degli ultimi gruppi a rendere pubblica una importantissima campagna di assunzioni è il Gruppo Calzedonia, che ha per l’appunto avviato una serie di operazioni al fine di assumere numerosi profili presso i propri negozio e presso la propria sede principale. Il cuore pulsante dell’azienda è in Veneto, più precisamente a Dossobuono di Villafranca, in provincia di Verona. Da sempre specializzata nella creazione e commercializzazione di abbigliamento intimo, calze e costumi, per donna, uomo e bambino.

Il Gruppo, nato a Vallese di Oppeano nel 1986, è attivo sul mercato con i marchi: Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri e Atelier Emè. Lo stesso gruppo è inoltre proprietario delle enoteche Signorvino, dell’Hotel Veronesi La Torre di Verona e di Calzedonia stock Cash & Carry, punto vendita all’ingrosso.

Calzedonia dispone, oggi di una una rete di vendita composta da oltre 5.000 negozi, sia a gestione diretta che in franchising, presenti in 55 Paesi. Stabilimenti produttivi e logistici in Italia e all’estero, in Croazia, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Etiopia e Sri Lanka. Oltre 40.700 dipendenti a livello globale.

Le figure riercate in questo particolare momento sono davvero tante e sono da considerare per le seguenti sedi: Bagnolo San Vito (Mantova), Barberino di Mugello (Firenze), Cadriano (Bologna), Capri (Napoli), Castel Guelfo (Bologna), Città Sant’Angelo (Pescara), Civitanova Marche (Macerata), Fiumicino (Roma), Incisa (Firenze). Marcianise (Caserta), Milano, Noventa di Piave (Venezia), Palmanova (Udine), Roma, San Giuliano Milanese (Milano), Segusino (Treviso), Serravalle Scrivia (Alessandria), Valdichiana (Arezzo), Vallese di Oppeano (Verona), Valmontone (Roma), Vicolungo (Novara)

Stando ai canali abituali dell’azienda i requisiti sarebbero i seguenti:

buona conoscenza della lingua inglese

propensione alla gestione del cliente, al supporto

capacità organizzative in sede di magazzino e vendita

Segnaliamo inoltre le due seguenti offerte per i due ruoli di magazziniere e store manager per due diverse aree del paese: magazziniere con sede di lavoro presso l’Outlet Vallese di Oppeano (Verona). Persona pragmatica, di mentalità aperta e che lavori con impegno. Store manager presso Outlet Castel Guelfo (Bologna). La figura si occuperà d’incrementare le vendite del negozio, massimizzare il profitto e fidelizzare il cliente. In entrambi i casi si richiede esperienza nello specifico ruolo.

Offerte di lavoro, Calzedonia apre le selezioni: tutte le pozioni aperte per la sede centrale

In merito alla possibilità di lavorare direttamente in sede a Verona è il caso di segnalare i seguenti ruoli ricercati dalla stessa azienda per quello che è di fatto il quartier generale del gruppo:

Accounts Payable and Receivable Specialist;

Addetto Servizio Prevenzione e Protezione – Retail;

Assistente di Direzione / Executive Assistant;

Assistente Ufficio Prodotto Calzedonia;

Business Intelligence Specialist;

Civil Real Estate Administration Specialist;

Creativity&Production Specialist;

ERP Maintenance Specialist;

Finance and Controlling Manager;

Finance Coordinator Sri Lanka;

Help Desk Service Specialist;

Industrial Engineer;

International Sales Specialist;

Junior Sales / Allocation Analyst;

Junior Sap Business Analyst;

Media Specialist ;

; Production Planner;

Production Planning Specialist;

Project Manager;

Sales Points Licenses Specialist;

Stage IT E-Commerce;

Store Design Specialist;

Sustainability Specialist;

Technical Project Manager – International;

Tecnico Controllo Qualità Tessuti e Accessori;

Tecnico Manutentore.

Riportiamo poi di seguito le altre figure ricercate nelle diversi sedi dislocate lungo tutto il paese:

Operations Engineer – Logistics – Vallese di Oppeano (Verona), Castagnaro (Verona);

– Vallese di Oppeano (Verona), Castagnaro (Verona); Shipping Specialist – Castagnaro (Verona);

– Castagnaro (Verona); Stage Impiegato/a Amministrativo per Area Trasporti – Vallese di Oppeano (Verona)

– Vallese di Oppeano (Verona) Transportation Specialist – Laureato in economia / ingegneria gestionale per area trasporti – Vallese di Oppeano (Verona).

Massima cura di quella che è la fase di formazione una volta assunti in azienda. Uno dei punti di forza del Gruppo Calzedonia è di certo questo. Si investe e si investe molto sulla formazione stessa dei giovani per portare sempre più profili potenzialmente validi all’interno dello stesso contesto lavorativo. La formazione nel Gruppo Calzedonia si suddivide in tre aree:

formazione tecnica commerciale , per il personale retail di negozio;

, per il personale retail di negozio; formazione base sui comportamenti organizzativi , per i dipendenti della sede centrale;

, per i dipendenti della sede centrale; percorso sul miglioramento dello stile di leadership, rivolto ai responsabili di seder, retail, prodotto e produzione.

Esiste, poi il Talent Program, percorso della durata di un anno destinato a Ingegneri Gestionali che vogliono ricoprire ruoli di responsabilità all’estero. La SAP Career Academy, formazione propedeutica ai profili del team SAP dell’area IT rivolta a neolaureati in materie economiche, informatiche o ingegneristiche. Il progetto Communication Academy e Style Academy.

Importanti possibilità di formazione anche per giovani laureandi o laureati per quel che riguarda la possibilità di ricoprire il ruolo di Junior Production Engineer tramite l’International Production Career Program. Un anno di job rotation tra l’headquarter del Gruppo e i Plant Produttivi all’estero (tra Est Europa, Africa e Asia). Ci si può candidare, in questo caso, da laureati in ingegneria gestionale per il ruolo di Junior Production Engineer. In questo caso, inoltre, si richiede una esperienza minima di almeno un anno.

In genere, in merito a quelle che sono le assunzioni si agisce principalmente nei seguenti settori:

RETAIL

Fashion – Sales Assistant, Store Manager, District Manager, Visual Merchandiser;

– Sales Assistant, Store Manager, District Manager, Visual Merchandiser; Wine & Food – Store Manager, Wine Specialist, Chef de rang / Waiters, Chef / Food Specialist.

CORPORATE

Corporate Services;

Digital & Communication;

Expansions ;

; Sales Department.

PRODUCT & MANUFACTURING

Creative Product Development;

Logistics;

Technical Product Development;

Supply Chain & Production.