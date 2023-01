Televisione, rivoluzione in atto: ecco cosa cambia

Rivoluzione in atto per quanto riguarda il mondo della televisione che porta con sé importanti cambiamenti. Ecco cosa sta succedendo.

Importanti cambiamenti in vista per quanto riguarda il mondo della televisione. Ma cosa sta succedendo e soprattutto quali sono le novità con cui dover fare i conti? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

La televisione è senz’ombra di dubbio uno dei mezzi di comunicazione più amati. Ormai presente in quasi tutte le case, tale apparecchio ci permette di attingere in modo facile e veloce ad informazioni di vario tipo, come ad esempio notizie di attualità, ma anche intrattenimento, sport e così via.

Non crea stupore, pertanto, il fatto che i vari cambiamenti inerenti il mondo della televisione non passino mai inosservati. Proprio in tale ambito interesserà sapere che sono previsti importanti cambiamenti per quanto concerne i telecomandi. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Televisione, rivoluzione in atto, ecco come cambiano i telecomandi: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come comportarsi se sul proprio televisore appare la scritta “segnale assente”. Oggi, invece, porremo la nostra attenzione su alcune importanti novità riguardanti i telecomandi. Ma cosa sta succedendo? Ebbene, come possiamo notare, nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una progressiva diffusione dei telecomandi di ultima generazione.

Quest’ultimi presentano poco tasti, perlopiù pensati per favorire l’accesso alle app di streaming. Una situazione che secondo l’Agcom, ovvero l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, finirebbe per penalizzare la televisione generalista. Per questo motivo è stato disposto che nelle confezioni delle nuove smart tv siano presenti anche i classici telecomandi con tasti numerici da 0 a 9. Quest’ultimi, infatti, rendono più agevole la sintonizzazione sulle reti generaliste.

Televisione, rivoluzione in atto: occhio alla nuova icona

Ma non solo, in base a quanto si evince dal comunicato stampa del 26 gennaio dell’Agcom, è stata proposta “l’introduzione di un’icona ad hoc, immediatamente visibile nella home page dei dispositivi, che funga da unico punto di accesso ai SIG. Una volta entrati nella pagina dei SIG saranno visibili le seguenti icone:

Una icona per ciascuno degli editori delle televisioni generaliste a partire dal servizio pubblico (Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery); un’icona per le televisioni locali; un’icona dedicata alle radio nazionali; altre icone che potranno raggruppare i canali tematici (in base a quanto previsto dall’art. 29, comma 1 del Testo unico)”.

In questo modo si intende evitare che la TV generalista venga penalizzata dai nuovi servizi di streaming.