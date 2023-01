Fuga dalla città, le mete più economiche: 20 località a meno di 100 euro

Scappare dalla città, cosi all’improvviso alla ricerca della vacanza ideale. Pochi giorni di relax tra le meraviglie di altri paesi.

Viaggiare è di certo quello che più piace in assoluto a gran parte degli italiani e non solo. Chiunque, potendolo fare, si avventurerebbe in momenti di svago e relax periodicamente, andando alla scoperta di nuove città, nuovi usi e costumi e quant altro. Quello che frena, tale eventuale condotta è chiaramente l’aspetto economico, oltre a quello del tempo disponibile per poter, di fatto, viaggiare più volte all’anno.

Viaggiare insomma, c’è chi farebbe solo quello nella propria vita, si dice tante volte e soprattutto lo si ascolta tante volte. Di questi tempi, certo, per chi se lo può permettere i modi per andarsene in giro per l’Europa o per il mondo non mancano assolutamente, anzi, rispetto a qualche decennio fa tutto è più a portata di mano, più semplice da realizzare. Il web, certo, ha stravolto ogni cosa, ma non solo il web. Tutto, gioca a favore dei cittadini.

I siti web specialisti in prenotazioni viaggi, per esempio, riescono a combinare sempre o quasi pacchetti volo + hotel spesso a prezzi assolutamente incredibili e inimmaginabili. Le stesse compagnie aeree, le ben note low cost sono in grado di offrire ai potenziali passeggeri, spesso, offerte davvero imperdibili. All’interno di questa specifica galassia, ci sono però alcuni aspetti che a volte dovrebbero essere molto più che approfonditi.

Studiando infatti le varie offerte proposte per quelle che sono generalmente le mete europee, ma non solo, si nota, nel dettaglio come alcune tappe, per cosi dire costino in realtà molto meno rispetto ad altre. Il tutto offre quindi alle varie agenzie che lavorano alle spalle dei grandi siti web, di mettere sul tavolo offerte davvero irrinunciabili. Viaggiare è diventato oggi, quindi, molto più semplice, vero, ma soprattutto molto più economico.

Un esempio di cosa può combinare, in questo caso di buono, di molto buono la rete è dato dal sito web Skyscanner. Parliamo di uno dei portali più utilizzati in assoluto per la scelta di un volo per le principali destinazioni dei turisti di tutto il mondo. In questo caso, quello che andremo a leggere è davvero sbalorditivo. 100 euro, questo è il limite massimo da non superare per un volo, secondo la ricerca effettuata dal noto contesto. Sapete quante mete ha trovato per voi proprio Skyscanner? Ben 20.

Fuga dalla città, le mete più economiche: la lista dei sogni elaborata da Skyscanner

Le migliori offerte in circolazione selezionate da Skycanner, per chi ha voglia e sopratutto ha la possibilità di concedersi un breve soggiorno in una delle località più che mai note che caratterizzano il nostro continente. Procediamo dunque con la presentazione di questa interessantissima classifica delle località, attualmente più accessibili (meno di 100 euro) volando:

1. Lussemburgo – da 26 euro

Punto di partenza per poter magari esplorare Francia, Belgio, Germania, in auto. Siamo nel cuore dell’Europa alla scoperta di un posto assolutamente da vivere e assaporare nel migliore dei modi.

2. Sofia – da 22 euro

Se prima la Bulgaria non era forse nemmeno considerata dai turisti, oggi sta imponendo prepotentemente la sua presenza nell’albo dei paesi più visitati degli ultimi peiriodi.

3. Bruxelles – da 29 euro

Una delle capitali europee, tanta cultura ma anche tantissimi dolci da assaggiare.

4. Francoforte – da 34 euro

Una delle perle della Germania, tradizione e cultura in questo caso davvero a basso costo.

5. – Parigi – da 30 euro

Inutile aggiungere altro a quello che si può sapere, conoscere, immaginare della capitale francese. Una immagine, emozioni, sensazioni. Una delle tappe preferite in assoluto.

6. Praga – da 35 euro

La Repubblica Ceca, la riscoperta di un paese e di una capitale davvero unici al mondo. Tanta bellezza e tanta passione per chi decide di visitare questi meravigliosi luoghi.

7. Londra – da 40 euro

Anche in questo caso, cosa aggiungere, certo, al fascino di una delle capitali più amate in assoluto. Una offerta, in questo caso, davvero imperdibile.

8. Malta – da 42 euro

Al cento del Mediterraneo, un’isola piccolissima che però sa offrire tantissima bellezza ai suoi visitatori. Meraviglie naturali e non. Un’occasione da non perdere.

9. Budapest – da 43 euro

La riscoperta della capitale dell’Ungheria tra quelli che sono i tratti che maggiormente attirano milioni di turisti ogni anno. Una città meravigliosa che ha subito forse anche troppo la chiusura dal dopoguerra fino alla fine degli anni ottanta. Riscoprirla sarà meraviglioso.

10. Varsavia – da 50 euro

Un’altra perla, amata da milioni di turisti. Un viaggio sicuramente da fare, approfittando certo di questi imperdibili prezzi.

E poi ancora, Catania da 53 euro, Ibiza da 66 euro, Ginevra da 68 euro, la Spagna, con Barcellona da 69 euro e Madrid da 71 euro, Oslo da 75 euro, Valcencia da 81 euro, Spalato da 85 euro, Vienna da 91 euro e Vilnius, in Lituania, da 100 euro. Occasioni davvero imperdibili insomma, possibilità fornite dal web, in questo caso che possono realmente portare a una convenientissima fuga dalla città.

Di questi tempi, poi, staccare la spina potrebbe rappresentare davvero il massimo, in un momento per molti paesi di bassa stagione, dove quindi non sarà impossibile girare e godere dei vari posti per le classiche folle. Viaggiare è oggi per molti il massimo, qualcosa da cambiare con niente, esperienze di vita, arricchimento, tutto. Vivere in un certo modo, approfondire il tutto seguendo una certa filosofia, insomma.

Partire, dimenticare ogni cosa e crescere sempre di più. Qualcosa di magico che sempre di più attira milioni e milioni di cittadini da ogni parte del mondo. Il massimo, si diceva, niente di più bello, niente di più magico, nel vero senso della parola.