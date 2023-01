Alice Campello, quanto guadagna l’influencer moglie di Alvaro Morata: cifre da urlo

Nota influencer e moglie di Alvaro Morata, quanto guadagna Alice Campello? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Imprenditrice digitale, modella, fashion blogger e influencer, Alice Campello è molto seguita anche sui social dove vanta tantissimi follower. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammontino i suoi guadagni. Ecco le ultime in merito.

Il calciatore Alvaro Morata e l’influencer Alice Campello sono convolati a nozze il 17 giugno 2017. Dalla loro storia d’amore sono nati i gemellini Alessandro e Leonardo nel 2018, Edoardo nel 2020 e la piccola Bella nel 2023.

Tra le coppie più conosciute e seguite, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammontino i guadagni della nota modella. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alice Campello, quanto guadagna l’influencer moglie di Alvaro Morata: le informazioni disponibili

Assieme ormai da tantissimi anni, lo stesso Alvaro Morata qualche tempo fa, a Verissimo, ha dichiarato: “È stato un colpo di fulmine per me. Lei all’inizio non mi calcolava, poi grazie ad alcuni amici in comune ci siamo incontrati e già durante la prima cena le ho detto che sarebbe diventata mia moglie”.

Ma quanto guadagna la moglie del noto calciatore? Ebbene, come sovente accade non sono disponibili informazioni certe in merito. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che, in base a quanto riportato su Money, sembra che il patrimonio di Alice Campello sia pari a circa 1-5 milioni di euro.

Entrando nei dettagli, soffermandosi sul suo lavoro da influencer, interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i cinque mila e 50 mila follower, possono portare a casa da 50 euro a 500 euro a post.

I macro influencer, ovvero coloro che vantano da 300 mila a un milione di follower possono guadagnare da 2.500 a 5 mila euro a post. I mega influencer, invece, possono arrivare a cifre che toccano i 15 mila euro fino ad arrivare ai 60 mila euro.

Sempre in base a quanto si evince da Money, comunque, sembra che la Campello possa arrivare a guadagnare circa dieci mila euro a post. Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni di Alice Campello, così come non sono mai giunte conferme da parte della diretta interessata.