Lavoro in Sicilia, arriva la ghiotta opportunità: ti assumono anche con la licenza media

Trovare lavoro in Sicilia non sempre è semplicissimo, ma con questo nuova possibilità si può ottenere un importante impiego a tempo indeterminato

Si tratta di un concorso pubblico a cui possono prendere parte anche coloro che hanno conseguito soltanto la licenza media. Scopriamo maggiori dettagli.

Trovare lavoro in Italia soprattutto al Sud non è propriamente semplice, ma con un po’ di pazienza ed attenzione qualcosa si può trovare. Proprio in questa fase in Sicilia si sta per svolgere un importante concorso pubblico.

Grazie a questa selezione è possibile entrare a far parte della RAP (Risorse Ambiente Territorio Palermo S.p.a) che può essere particolarmente interessante per chi cerca un’occupazione nell’area di Palermo.

Lavoro in Sicilia: i requisiti richiesti

La società in questione si occupa delle gestione del Servizio Igiene Ambientale della Città di Palermo. Nello specifico i prescelti dovranno effettuare la raccolta differenziata, indifferenziata e dovranno provvedere allo spazzamento e allo smaltimento.

Di recente la RAP ha indetto un bando di concorso per la selezione di 306 posti da operaio a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore alla settimane comprese domeniche e festivi).

Per quanto concerne i requisiti non ci sono limiti di età. Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni a patto che siano cittadini italiani o di un paese membro dell’Unione Europea e siano in possesso del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (la terza media per intenderci). Completano il profilo la patente di guida in corso di validità e l’idoneità fisica alla mansione di operaio.

La selezione si svolgerà in tre fasi:

Valutazione dei titoli auto-dichiarati da parte del candidato,

Verifica dei titoli da parte della Commissione esaminatrice ,

Prova scritta per i primi 3.000 candidati in graduatoria con 50 domande a risposta multipla . Gli argomenti sono diversi e tra questi figurano: cultura generale, nozioni generali sulla gestione dei rifiuti, principi di sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori ed elementi del codice della strada.

Modalità di iscrizione al concorso RAP

I termini per la scadenza del bando sono stati prorogati di un mese e quindi c’è tempo fino al 28 febbraio per avanzare la propria candidatura. Per espletare la pratica è fondamentale essere in possesso dello SPID e vanno allegate anche la copia della patente fronte-retro, la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro) e la copia dell’avvenuto versamento del contributo di iscrizione di 15 euro mediante bonifico.

A ciò va aggiunto il Modello C2 Scheda Anagrafico Professionale (SAP) rilasciata dal Centro per l’Impiego della propria zona di residenza. Per qualsiasi altra informazione non resta che leggere attentamente l’avviso di selezione pubblica.