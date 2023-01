Poste Italiane, per te un regalo di 500 euro: basta entrarci

È sufficiente entrare in Poste Italiane – virtualmente o fisicamente – per potersi garantire un regalo di 500 euro (o di importo superiore).

Chi vi può garantire un guadagno di centinaia di euro senza versare una goccia di sudore? Poste Italiane, naturalmente, con dei prodotti ad hoc.

Tutti i cittadini, clienti o no di Poste Italiane, devono conoscere l’incredibile opportunità offerta dall’azienda. Spesso ci si dimentica che i propri risparmi possono essere incrementati senza muovere un dito e senza rischiare nulla. Cento, cinquecento ma anche mille euro in più lasciando trascorrere un determinato periodo di tempo in cui i soldi cresceranno per magia. Un vero e proprio regalo da farsi appoggiandosi a Poste Italiane. Tra i vari servizi e prodotti proposti, infatti, troviamo i Buoni Fruttiferi Postali. Milioni di contribuenti hanno già sottoscritto un Buono per tutelare i propri risparmi. Depositano una cifra – non necessariamente elevata – di cui possono chiedere il rimborso totale in qualsiasi momento aspettando che il tempo faccia il suo corso accumulando rendimenti. E così, alla scadenza del contratto si potrà ricevere l’ambito premio e utilizzarlo come meglio si crede.

Poste Italiane, il regalo di 500 euro aspetta proprio noi

Se avete da parte dei risparmi è il momento di investirli nei Buoni Fruttiferi Postali garantiti dallo Stato Italiano. Basta un importo anche non elevato per poter guadagnare nel tempo. Mettiamo il caso di mille euro. Siamo giovani e vogliamo pensare al nostro futuro, a quando nel pieno dell’età adulta si potrebbe non avere l’opportunità di regalarsi una piccola vacanza. Cosa fare? Optando per il Buono 4×4 della durata di 16 anni, con un investimento oggi di mille euro si riceveranno nel 2039 1.529,12 euro. Ne verrà fuori un bel viaggetto, cosa dite?

Per non parlare di somme più alte come 2.500 euro. Investendo nel Buono 4×4 si riceveranno a scadenza 3.822,80 euro. Scegliendo il Buono 3×4 (durata dodici anni) si otterranno 3.254,44 euro mentre il valore di rimborso del Buono Ordinario (durata venti anni) sarà di 3.896,25 anni.

Premi per tutti, ancora dubbi?

Pensate di non avere pazienza e volontà di dover attendere tanti anni per scartare il proprio regalo da 500, 1.000 o 1.800 euro? Nessun problema, Poste Italiane propone Buoni Fruttiferi a breve-medio termine con rendimenti interessanti. Il Buono 3×2 della durata di sei anni, ad esempio, che promette di far diventare 1.000 euro 1.110,39 euro o il Buono 3 anni PLUS della durata di tre anni che trasforma 1.500 euro in 1.559,96 euro.

Il principio da comprendere è che maggiore sarà la cifra investita e maggiore la durata più alti saranno i guadagni. Attenzione ad altri incredibili premi dai rendimenti sorprendenti. Citiamo il Buono intestato ai minori offre un rendimento alla scadenza del 4,50%. Significa che acquistando oggi un Buono investendo mille euro per un bambino nato il 22 ottobre 2022 (sul simulatore online sarà possibile inserire qualsiasi importo e data), al compimento dei 18 anni quei 1.000 euro saranno diventati 2.043,30 euro. Un perfetto regalo per il diciottesimo compleanno, cosa dite?