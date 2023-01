Farmacia, ritirare i tuoi medicinali non sarà più come prima: addio alle ricette

By

Buone notizie per molti cittadini che possono ritirare i medicinali in farmacia con la sola carta sanitaria, senza dover presentare la ricetta medica. Ecco dove.

Ritirare i medicinali in farmacia con la sola carta sanitaria, senza dover presentare la ricetta scritta dal medico, è possibile. Ma dove e come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Tanti sono i prodotti presenti sugli scaffali che finiscono per attirare il nostro interesse. Tra questi si annoverano anche i medicinali che a loro volta sono venduti in confezioni di varie e forme e dimensioni e che si rivelano essere un valido alleato della nostra salute.

A proposito di medicinali interesserà sapere che giungono buone notizie per molti cittadini che possono ritirare i medicinali in farmacia con la sola carta sanitaria, senza dover presentare la ricetta medica cartacea. Ma dove e come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Farmacia, ritirare i medicinali con la sola carta sanitaria, senza ricetta, è possibile: cosa c’è da sapere

Come già avviene in diverse regioni italiane, anche in Piemonte, a partire dal 25 gennaio 2023, è possibile ritirare i medicinali con la sola carta sanitaria, senza presentare la ricetta scritta del medico. Un nuovo servizio estremamente utile, frutto di una collaborazione che vede coinvolti la Regione Piemonte e Federfarma Piemonte, con il supporto tecnico del CSI.

Al fine di poter beneficiare di questo nuovo servizio, i cittadini piemontesi interessati dovranno rendere consultabile il proprio fascicolo sanitario elettronico. La farmacia scelta dal cittadino potrà in questo modo visualizzare le prescrizioni del medico e consegnare il farmaco pur non presentando la ricetta medica cartacea. Per attivare tale servizio è possibile chiedere apposite informazioni al farmacista, ai Punti Assistiti dell’ASL oppure sul sito www.salutepiemonte.it.

“Le farmacie, grazie al lavoro che stiamo facendo insieme, stanno tornando ad essere quelle di una volta, un punto di riferimento per la sanità di prossimità, grazie ad una serie di servizi che raggiungono direttamente i cittadini, facilitandone l’accesso al sistema di medicina territoriale“, ha commentato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Per poi aggiungere: “La possibilità di ritirare i farmaci con la sola tessera sanitaria è una straordinaria comodità, soprattutto per chi non ha dimestichezza con la tecnologia e nemmeno con i telefonini”.