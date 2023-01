Importante banca assume, le posizioni aperte per cogliere al volo un’occasione

Lavorare in banca è il sogno della vostra vita? Presto potrà realizzarsi, basta non lasciarsi sfuggire dalle mani un’interessante occasione.

Stiamo per presentarvi le posizioni aperte di Banca Mediolanum, un gruppo che crede in un mondo migliore e nelle persone.

Il 2023 potrebbe essere l’anno della ripresa dell’Italia, l’anno in cui riusciremo ad emergere dalla crisi economica. Non sarà semplice, c’è molto lavoro da fare e servono interventi efficaci da parte del Governo ma la speranza è che i prossimi undici mesi e mezzo riservino belle sorprese. Se una svolta è desiderata, però, dobbiamo essere noi i primi ad attivarci per migliorare la nostra vita. Chi è alla ricerca di un’occupazione o di un cambiamento deve valutare le tante offerte di lavoro attive tra cui le proposte di Banca Mediolanum. La mission aziendale si basa sulla trasparenza, la fedeltà e la lealtà. I prodotti offerti sono pensati per le famiglie e la collettività e spaziano dai conti correnti alle carte, dai finanziamenti agli investimenti fino alla protezione. Lavorare in questa realtà significa costruire un futuro che potrebbe riservare soddisfazioni e una crescita personale che solo in una banca innovativa si può avere.

Banca Mediolanum, come cogliere al volo le occasioni

Sul portale di Banca Mediolanum è presenta una sezione dedicata alle offerte di lavoro. Gli interessati potranno scoprire le posizioni aperte, scoprirne le caratteristiche e procedere con l’invio della candidatura. Selezionando l’opportunità in corso di proprio interesse, infatti, si aprirà una schermata con la descrizione del ruolo, le attività da svolgere e i requisiti richiesti dal Gruppo per l’assunzione. Se le richieste sono in linea con il proprio profilo lavorativo si potrà inviare immediatamente la candidatura cliccando su “Invia candidatura ora”. Compilando i vari step proposti – dati anagrafici, professionali e curriculum vita – si porterà a termine la procedura in pochi minuti.

Il primo passo, però, è scegliere la posizione aperta a cui candidarsi. Le proposte non mancano. Sono elencate in ordine alfabetico, dall‘Accounting Specialist al Social Media & Community Manager. La prima figura si occuperà di rilevazioni contabili, analisi dei rendiconti, redazione della reportistica contabile periodica, delle riconciliazioni estratti conti ed estratti patrimoniali. Dovrà avere minimo tre anni di esperienza pregressa nel settore, una formazione economica/finanziaria, conoscenza del pacchetto Office, del bilancio civilistico e della lingua inglese.

Tra le attività del Social Media Community Manager, invece, citiamo l’ideazione e la stesura di piani editoriali, il coordinamento con il team creativo e la partecipazione ad eventi di attività di live coverage. È richiesta ottima conoscenza dei social network, doti organizzative, due anni di esperienza nel ruolo e capacità analitiche.

Altre posizioni aperte

La lista delle posizioni aperte continua con altre figure professionali ricercate. L’analista Tecnico IT, l’internal Audit, lo banking specialist, l’analista Risk management, l’IT Risk specialist, il product manager, il DevOps Engineer, il Market Intelligence Specialist. Chiudiamo con il Python Developer e il senior sviluppo e gestione prodotti credito.