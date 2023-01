Sole365 assume: occasioni da non perdere, come candidarsi

Il brand Sole365 regala occasioni da non perdere in questo inizio 2023. Chi è in cerca di un’occupazione potrebbe trovare lavoro prima di quanto si pensi.

Vediamo quali sono le figure ricercate da Sole365 e come candidarsi per aumentare le chance di lavoro in una realtà solida.

Sole365 è un brand della società AP Commerciale Srl noto sul territorio campano. Il primo supermercato è stato aperto nel 2013 e in pochi anni l’azienda è riuscita ad imporsi sul mercato con 70 negozi sparsi in Campania. Obiettivo della società è creare una piacevole esperienza di acquisto per i clienti. Per raggiungerlo si è pensato di creare un ambiente ottimale per la spesa. Caratteristiche principali dei supermercati Sole365, infatti, sono l’ordine, la pulizia, i colori, l’attenzione ad ogni dettaglio e un’informazione chiara e trasparente. Interessante, poi, il progetto che punta alla valorizzazione della dieta mediterranea con una promozione costante del mangiar sano. L’azienda ha creato una mostra esclusiva nonché un libro di ricette della tradizione campana per invogliare i clienti a seguire un’alimentazione corretta. Lavorare per Sole365 significherebbe ritrovarsi in un ambiente di lavoro professionale, curato, con obiettivi chiari e possibilità di crescita.

Le posizioni aperte di Sole365, alla ricerca del lavoro perfetto

In Italia tante aziende cercano figure professionali da inserire nell’organico. Tra queste c’è Sole365, la catena di supermercati attiva in Campania. Per conoscere le posizioni aperte basterà accedere al portale dell’azienda ed entrare nella sezione Lavora con noi. Chi si potranno visionare tutte le offerte di lavoro per titolo, per sede, per professione/funzione o per data di inserimento della proposta.

Per ogni figura ricercata, poi, si potranno leggere caratteristiche dell’occupazione e requisiti da soddisfare per sperare nell’assunzione. Al momento, ad esempio, l’azienda cerca addetti all’amministrazione e alla contabilità per la sede di Napoli. I candidati dovranno avere la Laurea in Economia, esperienza pregressa nel ruolo, conoscenze delle tecniche di contabilità e della gestione delle fatture, dimestichezza nell’uso del pc e del pacchetto Office e conoscenza del gestionale SAP.

Sole365 cerca anche addetti al reparto gastronomia e pescheria, addetti alla cassa, addetti panetteria, cuochi e sommelier. Insomma tante opportunità da valutare ma come inviare il curriculum?

Modalità di invio del curriculum vitae

L’invio della candidatura con curriculum è semplice. Una volta scelta la posizione aperta in linea con il proprio profilo si dovrà cliccare su “Invia Candidatura” e procedere con la registrazione. Nel form occorrerà inserire nome, cognome, e-mail, data di nascita, numero del cellulare, provincia di residenza, esperienze professionali, anni di esperienza lavorativa e le skills (capacità). Poi occorrerà aggiungere informazioni sugli studi effettuati e sulla conoscenza delle lingue e procedere con il caricamento del curriculum e di un video di presentazione (anche questo obbligatorio).

Una volta compilati i campi si potrà selezionare “Invia” e sperare di essere contattati dal team di reclutatori.