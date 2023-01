Lidl, nuova ondata di assunzioni nel 2023: le opportunità da non perdere e come candidarsi

Buone notizie in arrivo da Lidl che sembra pronta a dare il via ad una nuova ondata di assunzioni nel corso del 2023. Ecco quali sono le figure ricercate.

Anche nel corso del 2023 Lidl offre interessanti opportunità di lavoro, ma cosa bisogna fare per entrare a far parte di questa grande azienda? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono i profili ricercati.

Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta per molte famiglie sempre più difficile. Questo a causa dell’aumento generale dei prezzi che finisce inevitabilmente per ridurre il nostro potere di acquisto. Proprio in tale contesto, pertanto, non stupisce che siano in molti a volgere un occhio di riguardo al risparmio. Questo in modo tale da avere qualche euro in più a disposizione in caso di necessità.

A tal proposito abbiamo già visto quali sono i supermercati più economici in Italia, tra cui ad esempio Lidl. Ebbene, proprio soffermandosi su questo noto Gruppo della Grande Distribuzione Organizzata, interesserà sapere che sembra pronto a dare il via a una nuova ondata di assunzioni nel corso dell’anno appena iniziato. Ma quali sono le figure ricercate? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lidl, nuova ondata di assunzioni nel 2023: tutto quello che c’è da sapere

Il 2023 è iniziato da pochi giorni e già giungono le prime buone notizie. Lidl, infatti, è pronta a dare il via ad una nuova ondata di assunzioni in tutta Italia. Come riportato da Informazione Oggi, sono diverse le posizioni aperte presso il noto Gruppo della Grande Distribuzione Organizzata, con diversi settori interessati. Tra questi si annoverano il settore commerciale, logistico.

Ma non solo, anche direzione regionale, amministrativo, risorse umane, revisione e acquisiti. Entrando nei dettagli, tra le figure ricercate si annoverano: addetti alle risorse umane, assistenti, addetti marketing, operatori di filiale e preparatori merce. Ma non solo, anche apprendisti, manager, store manager, traduttori, specialisti e tecnici con diversa qualifica.

Per ottenere maggior informazioni in merito alle figure ricercate e le sedi in cui questi profili sono richiesti, comunque, si consiglia di consultare la pagina dedicata disponibile sul sito ufficiale di Lidl. Accedendo a questa pagina sarà anche possibile inviare la propria candidatura per il ruolo e la sede Lidl di proprio interesse. Un’opportunità indubbiamente importante per chi è alla ricerca di un posto di lavoro nel 2023.