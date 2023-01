Antonino Cannavacciuolo, la moglie è uno schianto: l’avete mai vista?

Avete mai visto Cinzia Primatesta, moglie di Antonino Cannavacciuolo? Ecco chi è e cosa fa nella vita.

Tra gli chef più amati d’Italia, noto anche per essere uno dei giudici di Masterchef, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Antonino Cannavacciuolo. In particolare sono in tanti a chiedersi chi sia e che lavoro svolga la moglie. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Antonino Cannavacciuolo è senz’ombra di dubbio uno degli chef più famosi e apprezzati d’Italia. Famoso anche per essere uno dei giudici di Masterchef, è stato in grado di costruirsi nel corso degli anni una carriera piena di soddisfazioni.

Non crea stupore, pertanto, il fatto che siano in tanti a voler sapere qualcosa in più su di lui, come ad esempio chi sia e che lavoro svolga la moglie Cinzia Primatesta. Ecco quali sono le informazioni disponibili in merito.

Cinzia Primatesta, chi è la moglie di Antonino Cannavacciuolo?

Cinzia Primatesta è la moglie dello chef Antonino Cannavacciuolo. Convolati a nozze nel 2005, dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Elisa nel 2007 e Andrea nel 2012. Classe 1976, anche i genitori sono molto conosciuti nell’ambiente del ristoro dato che sono i proprietari del ristorante L’Approdo sul Lago d’Orta.

Imprenditrice e manager di successo nel mondo della ristorazione, gestisce una catena di hotel di lusso. Socia del marito, lo supporta nella gestione amministrativa delle loro strutture. Assieme, infatti, gestiscono Villa Crespi a Orto San Giulio, in Piemonte.

Ha conosciuto Cannavacciuolo nel 1995 quando la sua famiglia lo chiamò per fare una stagione presso la loro struttura. A proposito del loro primo incontro la stessa Primatesta qualche tempo fa ha dichiarato:

“Toni venne a “L’Approdo”, sul Lago d’Orta, quando aveva circa 20 anni per fare una stagione di 3-4 mesi. Ci conoscemmo e qualcosa di speciale scoppiò in un istante. Dopo due anni, nel 1997, ci fidanzammo. Il 28 febbraio 1999 aprimmo “Villa Crespi”, quando avevamo 23 e 24 anni. Una pazzia, però eravamo pieni di entusiasmo”.

Da sempre molto uniti e affiatati, hanno destato curiosità le dichiarazione del giudice di Masterchef che a quanto pare non cucina a casa sua “perché mia moglie è vegetariana: mangia solo tofu, insalate, bietole e, una volta ogni tanto, pesce. Andrea è lo specchio della mamma: mangia solo insalate, verdure, pasta coi piselli, fagioli, ha deciso tutto lui”.