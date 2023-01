Federica Sciarelli è irriconoscibile, il prima e dopo spiazza tutti

Giornalista, conduttrice e scrittrice italiana particolarmente apprezzata, ecco come appariva fino a qualche tempo fa Federica Sciarelli sul piccolo schermo.

Tra i volti del piccolo schermo nostrano più conosciuti e apprezzati, sono in molti a chiedersi com’era agli esordi della sua carriera l’amata giornalista e conduttrice televisiva Federica Sciarelli. Entriamo nei dettagli e vediamo qualche foto per capire se il suo stile nel corso degli anni sia cambiato o meno.

Nata a Roma il 9 ottobre 1958, Federica Sciarelli ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo fin da giovanissima. Basti pensare che a soli vent’anni ha vinto una borsa di studio grazie alla quale ha dato il via alla sua carriera da giornalista.

Una carriera all’insegna del successo, quella di Federica Sciarelli, che non a caso si rivela essere una delle giornaliste più amate, conosciute e seguite del mondo dello spettacolo nostrano.

Volto amatissimo di Rai Tre, da anni si occupa di porre l’attenzione su alcuni misteriosi casi di persone scomparse al timone del programma Chi l’ha visto?. Ma com’era agli esordi Federica Sciarelli? Scopriamolo assieme!

Federica Sciarelli, il prima e dopo spiazza: le foto

Da anni al timone di Chi l’ha visto?, Federica Sciarelli è molto amata dal pubblico a casa per il suo modo di condurre sempre molto elegante e raffinato. Caratteristiche che vengono rispecchiate anche dal suo modo di vestirsi, con la giornalista che ha sempre mostrato un fascino e una bellezza degne di nota.

Fascino che ha sempre mostrato fin dai suoi esordi, quando ancora giovanissima ha iniziato a lavorare per il TG3. Con i suoi capelli biondi e mossi e un look acqua e sapone, accompagnati da outfit non vistosi, è riuscita nel giro di poco tempo ad entrare nelle case e nel cuore dei telespettatori.

Un look all’insegna dell’eleganza, quello che contraddistingue da sempre la conduttrice di Chi l’ha visto?. A partire dai tubini classici, passando per dei tailleur e un trucco sempre molto leggero, la Sciarelli è riuscita a mantenere nel corso degli anni quello stile sobrio e raffinato che tanto la fa amare dal pubblico a casa, quasi come se il tempo per lei non fosse mai passato.