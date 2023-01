Geolier, quanto guadagna il rapper di Capo: le cifre che non ti aspetti

Giovane rapper italiano, quanto guadagna Emanuele Palumbo, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Geolier? Svelate le cifre che non ti aspetti.

In grado di affermarsi nella scena musicale nel giro di pochi anni, sono in molti a voler conoscere qualcosa in più su Geolier. In particolare sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i guadagni del noto rapper partenopeo. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Emanuele Palumbo, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Geolier, è nato a Napoli il 23 Marzo del 2000 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. In età adolescenziale ha iniziato a frequentare diversi locali, dove si esibiva in gare di Freestyle, riuscendo così a farsi conoscere nella sua città.

Nel 2018 pubblica il suo primo brano su YouTube ovvero P Secondigliano, ottenendo in poco tempo un grande successo. Nel 2019 pubblica il suo album di esordio, dal titolo Emanuele. Tanti gli artisti italiani che hanno collaborato alla realizzazione del disco, come ad esempio Luchè, Emis Killa, Gué Pequeno, Lele Blade e MV Killa.

In poco tempo il disco è stato certificato disco di platino dalla FIMI per via delle oltre 50 mila copie vendute. Nel gennaio del 2023, inoltre, è uscito il secondo album in studio del rapper, dal titolo Il coraggio dei bambini.

Un vero e proprio astro nascente della musica italiana, con molti che sono curiosi di sapere qualcosa in più su di lui. In particolare sono in tanti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammontino i suoi compensi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Geolier, quanto guadagna il rapper di Capo: le informazioni disponibili

In grado di raggiungere un grande successo nel giro di pochi anni, Geolier vanta collaborazioni con artisti come Sfera Ebbasta, Rocco Hunt, Anna Tatangelo e tanti altri ancora. Una carriera all’insegna delle soddisfazioni, quella del giovane rapper, con molti che si chiedono, ad esempio, a quanto ammontino i suoi compensi.

Ebbene, come sovente accade quando si tratta di personaggi noti del mondo della musica non sono disponibili informazioni certe in merito. In base a quanto riportato sul sito Popnable, comunque, si stima che il rapper abbia portato a casa nel corso del 2022 dai 30 mila ai 40 mila dollari circa.

Sempre in tale ambito, inoltre, interesserà sapere che come si evince da Money, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi.

Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai compensi del rapper, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.