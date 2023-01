Lidl, ricordate le scarpe che volevano tutti? Quanto valgono oggi

Ci sono storie che meritano di essere raccontate, per quanto folli, incomprensibili, quasi surreali. Lidl ha di queste storie.

Alcune storie, si diceva, si ha l’esigenza, in qualche modo di doverle raccontare. Rendere in qualche modo merito a una specifica situazione che in un vero o nell’altro ha contribuito a far veicolare nel migliore dei modi il nome e il lavoro di una specifica azienda. Il soggetto in questione, il riferimento concreto di questa specifica riflessione è Lidl, noto marchio di supermercati discount, tra i più apprezzati in assoluto nel nostro paese e chiaramente non solo.

Cosa vuol dire Lidl per i consumatori italiani? Alla luce dei fatti stiamo parlando di una delle catene di supermercati più apprezzate in assoluto per la proposta commerciale offerta e per il rapporto qualità prezzi proposto allo stesso cliente. Lidl è insomma sinonimo di qualità a basso prezzo. Il tutto certificato dalla presenza tra gli stessi scaffali dei vari store di articoli prodotti, spesso, dai principali marchi industriali italiani, proposti però sotto altro marchio.

Negli anni, poi, la stessa azienda è riuscita nell’intento d’imporsi non solo per quel che riguarda lo specifico settore alimentare. Numerose infatti sono le novità che quotidianamente attendono i clienti del marchio giallo e blu. Abbigliamento, prodotti per la cura per il corpo, prodotti per la casa, giardinaggio e tanto altro ancora. Oggi Lidl non è di certo il classico supermercato. Tra i vari negozi, poi, abbondano le offerte davvero irrinunciabili.

L’uscita del volantino Lidl è di certo uno dei momenti più attesi da tutti i clienti dell’azienda tedesca. Cosi come è anticipato, non è di soli alimenti che si parla, ormai. Di recente, addirittura è partita la vendita presso alcuni store europei della prima automobile elettrica a rate commercializzata dalla stessa azienda. Una rivoluzione totale. I prodotti da giardinaggio, motoseghe, falcia erba, prodotti di assoluta qualità venduti a prezzi davvero modici.

Negli ultimi anni, poi, è successo qualcosa di realmente sbalorditivo. Il successo di alcuni articoli venduti all’interno degli store Lidl ha letteralmente lasciato a bocca aperta gli stessi dirigenti del marchio. Un atteggiamento, quello mostrato dagli stessi clienti nei confronti d specifici prodotti davvero inaspettato. Lidl in qualche modo è diventato, in quanto marchio un vero e proprio cult tra gli appassionati di collezionismo a tutti i livelli.

Lidl, ricordate le scarpe andate a ruba mesi fa? L’articolo in vendita a 4900 euro

Ricordate le scarpe Lidl commercializzata appena qualche anno fa? Parliamo, nello specifico di semplicissime scarpe da ginnastica, dal prezzo davvero molto economico, 15 euro per il modello adulti. In quel caso specifico, nel giorno della messa in vendita del prodotto in questione, tutti ricorderanno, accadde qualcosa di davvero inaspettato, quasi anomalo. Nel giro di pochissimi minuti, tutte le scarpe disponibili presso gli store italiani andarono letteralmente a ruba.

Centinaia e centinaia di modelli andati a ruba nel giro di pochissime ore. Fin qui, tutto normale, al di la di tutto. Può accadere che un prodotto specifico coinvolga tanto il cliente al punto da volerlo a tutti i costi. Particolare come dinamica, certo, ma alla fine realisticamente accettabile. Il fatto anomalo, quello che più di tutti ha letteralmente stravolto praticamente chiunque è accaduto nel giro di poche ore dalla vendita totale di quelle particolari scarpe.

Tempo pochissime ore, infatti, quelle stesse scarpe vendute presso gli store Lidl a 15 euro, sono apparse sui principali canali di vendita online, su tutti Ebay, a prezzi assolutamente incredibili. Anche 200 euro o 300 euro per quel semplicissimo e super economico modello di scarpa da ginnastica. A quel punto è scattata nell’opinione pubblica e non solo, quella consapevolezza spietata che avvertiva, per cosi dire, dell’enorme successo di una operazione lanciata quasi in sordina. Il modo in cui i consumatori, i clienti Lidl hanno accolto tale prodotto, il trasporto mostrato nei suoi confronti, il fatto di doverne disporre a tutti i costi ha lasciato tutti a bocca aperta.

Morale della favola, le scarpe Lidl da quel giorno in poi hanno letteralmente invaso il web. Prezzi astronomici, quasi folli. Un esempio? Un recente annuncio, propone quelle stesse scarpe, modello 2021 a ben 4900 euro. Si, avete letto bene, parliamo di quasi 5mila euro per le stesse scarpe vendute in negozio, anzi, andate praticamente a ruba a 15 euro. Follia? Una operazione ben precisa scattata al momento giusto? Il dubbio, probabilmente accompagnerà per sempre tutti i curiosi del caso, e non solo.