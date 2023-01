Sophie Codegoni, chi è la nuova Bonas di “Avanti un altro!” e quanto guadagna: cifre da capogiro

Chi è e quanto guadagna Sophie Codegoni, la nuova Bonas di “Avanti un altro!”? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip e nuova Bonas di Avanti un altro, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su Sophie Codegoni. In particolare sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i suoi compensi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Lunedì 9 gennaio 2023 è iniziata la nuova edizione di Avanti un altro, con al timone Paolo Bonolis. Tante le novità che questo nuovo anno ha portato con sé, come ad esempio la nuova “Bonas” del programma, ovvero la nota influencer Sophie Codegoni.

Ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e tronista di Uomini e Donne, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei. In particolare sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i suoi guadagni. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Sophie Codegoni, quanto guadagna la nuova Bonas di “Avanti un altro!”: le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino i compensi di Sophie Codegoni. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che i personaggi del “minimondo” di Avanti un altro guadagnino circa mille euro a puntata. È possibile pertanto ipotizzare che anche la nuova Bonas porti a casa delle cifre simili.

Si ricorda, inoltre, che Sophie Codegoni ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito, in base a quanto riportato sulla pagina TikTok “Moneyvip7”, sembra che nel corso della sua esperienza nella casa più spiata d’Italia la modella avrebbe percepito circa cinque mila euro a settimana.

Da non dimenticare, poi, che la nuova Bonas di Avanti un altro è molto seguita anche sui social. A tal proposito interesserà sapere che in genere i nano o micro influencer, tra i cinque mila e 50 mila follower, possono guadagnare da 50 euro a 500 euro a post. I macro influencer, ovvero coloro che vantano da 300 mila a un milione di follower, invece, possono arrivare a portare a casa da 2.500 euro a cinque mila euro a post.

Come già detto, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni e stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni di Sophie Codegoni, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.