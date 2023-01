Piovono offerte di lavoro in una Regione italiana: posizioni aperte e invio curriculum

Numerose offerte di lavoro aspettano candidature. In una regione italiana le proposte pullulano e non approfittarne significherebbe commettere un pesante errore.

Qual è il bello della tecnologia? Le proposte di lavoro si possono cercare online e i curriculum possono essere inviati telematicamente.

Non siete residenti in Toscana ma l’idea di un trasferimento vi alletta? Oppure abitate già in una delle Regioni più belle e varie d’Italia e siete alla ricerca di un’occupazione? Le possibilità in entrambi i casi non mancano. Le offerte di lavoro attive in tante città toscane sono numerose e si rivolgono a figure professionali differenti. Ognuno potrà trovare la posizione aperta a cui candidarsi, tutto grazie all’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego. Parliamo di una società incaricata della gestione dei Centri per l’Impiego e delle misure di politica attiva e dei servizi erogati ad imprese e cittadini.

Il portale dell’ARTI permette di visionare centinaia di proposte filtrando la ricerca per descrizione della qualifica, tipologia di offerta (collocamento mirato, collocamento diretto, ABC famiglia, Preselezione, Tirocini, Pubbliche Amministrazioni…) e tipo di contratto (apprendistato, collaborazione, lavoro a domicilio, a tempo determinato, a tempo indeterminato, domestico…). Inoltre, si potrà localizzare la sede di lavoro (oggi noi parliamo delle proposte in Toscana ma si potrà selezionare altre Regioni) o la competenza amministrativa o codice di un’offerta.

Un lungo elenco di offerte di lavoro in Toscana

Le proposte sono talmente numerose che dobbiamo necessariamente riportare una piccola selezione. Poniamo il caso che la tipologia di offerta di nostro interesse sia contatto diretto (è possibile selezionare contemporaneamente tutte le tipologie presenti). Ad Arezzo si ricercano Addetti all’informazione e assistenza clienti, a Grosseto impiegati amministrativi, a Portoferraio aiuto cameriere ai piani, a Lucca un perito meccanico.

Volendo filtrare la ricerca per i lavori a tempo indeterminato potremo candidarci al ruolo di consulente di gestione aziendale a Pontedera, di carrozziere ad Arezzo, di ragioniere a Sesto Fiorentino o di conducente di betoniera a Figline e Incisa Valdarno. Chi intende frequentare un tirocinio formativo potrà scegliere tra la proposta di operatore commerciale estero a Pontedera, disegnatore tecnico a Scandicci, addetto al front office a Montevarchi, addetto alla segreteria a Pontedera e Santa Croce sull’Arno.

Per ogni posizione si potranno leggere i compiti da ricoprire in caso di assunzione sotto la dicitura della qualifica. Cliccando su “dettaglio”, poi, si potranno scoprire altre informazioni.

Dalla posizione aperta alla candidatura

Nella sezione Dettaglio sono riportate le condizioni lavorative dell’offerta e i requisiti richiesti. Prendiamo come esempio l’offerta di cameriere d’albergo a Viareggio. Non è richiesta esperienza, la modalità di lavoro è full time, il contratto a tempo indeterminato, non occorre né partita IVA, né un mezzo di trasporto e non occorrerà essere disponibili alle trasferte.

Per candidarsi basta registrarsi al portale accendo alla pagina dedicata. Si inizierà scegliendo la tipologia di registrazione (cittadino, azienda, agenzia, professionista) e autenticandosi con SPID la procedura sarà ancora più veloce. Pochi click e il curriculum sarà inviato.