Lo yacht a noleggio più lussuoso del mondo stato avvistato quest’estate in Costiera amalfitana e in Sicilia. Tutti i dettagli di questo splendido modello

Si chiama Flying Fox e grazie al suo design esteriore praticamente unico è riconoscibile mentre naviga in mare anche da distanze più elevate.

Viaggiare su uno yacht di lusso è il sogno proibito di tantissime persone, ma nella realtà solo alcune possono permettersi un’esperienza così sfarzosa. Per chi può l’occasione migliore è senz’altro il Flying Fox.

Trattasi di uno gigayacht extra-lusso di 136 metri. È il più grande del mondo è si può noleggiare. Prima di comprendere i dettagli economici di questo speciale “affitto” è bene fare un excursus in merito all’imbarcazione.

Yacht a noleggio più lussuoso del mondo: qual è il costo dell’affitto

Qualcuno ha avuto la fortuna di vederlo navigare tra i mari d’Italia la scorsa estate. Infatti è stato avvistato prima in Costiera Amalfitana e poi in Sicilia, per l’esattezza tra le isole Eolie. In tanti si sono scatenati in più che comprensibili selfie con la sagoma della barca alle spalle. Molti sono poi stati condivisi sui social network.

Passando alle comodità che offre l’imbarcazione essendo extra-lusso a 360° può ospitare fino a 25 persone in 11 lussuose cabine con terrazze private con vista mare. A rendere ancora più interessante il servizio è il rapporto equipaggio-ospiti che è addirittura di due a uno.

Costruito nei cantieri tedeschi Lurssen al pari del gigayatch Nord altro colosso che ha girato tra i nostri mari nelle scorse estati, ha un design piuttosto particolare. È di color grigio tortora con linee esterne mosse che ricordano le onde del mare.

Aspetti che lo rendono riconoscibile e ammirabile anche da distanze elevate. Il merito di questa creazione fuori dal comune è soprattutto di Espen Øeino, architetto navale e yacht designer molto famoso a livello mondiale.

Passando agli interni, spiccano la piscina di 12 metri con altezza del fondo regolabile sul ponte principale, un centro benessere all’avanguardia, un cinema e un centro interamente dedicato alle immersioni subacquee con istruttori. Queste sono alcune delle tantissime peculiarità della Flying Fox.

Dunque, per le persone più facoltose non resta che provare per testare l’effetto che può fare una vacanza così pomposa. Avere ogni comfort mentre ci si lascia cullare dalle onde del mare. Cosa pretendere di più? Con 300.000 euro settimana il charter di lusso è a completa disposizione del cliente.