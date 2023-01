La vincita più alta di sempre: la nuova milionaria è donna!

La vincita record fa chiaramente impazzire il contesto che ha visto realizzato questo grande sogno. La vita del vincitore è di certo cambiata per sempre.

Ci sono storie che vanno raccontate, che meritano di essere raccontate. Quando la vita ti si ritorce conto, quando dall’esterno tutto sembra far pensare al peggio, qualcosa cambia di colpo e ti presenta la possibilità di invertire per sempre la rotta, di sognare una alternativa completa al disagio. Oggi, in tempi di crisi funesta e di incerti presagi per quel che riguarda il futuro prossimo, quella speranza, quella visione di una diversa luce è senza dubbio alcuno rappresentato dal gioco.

Quello che è successo ha insomma davvero dell’incredibile. Una vincita da sogno arrivata bene o male per caso ha letteralmente stravolto la vita di una fortunata giocatrice. Il rapporto attuale tra il cittadino medio e il gioco è di certo tra i più complessi in assoluto. Da un lato la necessità, in qualche modo, di andare oltre quella che è l’attuale condizione. La crisi e le incertezze varie, spingono milioni di donne e uomini alla ricerca di una nuova speranza.

Dall’altro lato, certo, il rischio di compromettere ancora di più situazioni spesso già particolarmente precarie. Il gioco rappresenta il rischio, in tutti i sensi. La moderazione in certi casi è davvero d’obbligo. In un clima in cui il cittadino è costretto a riconsiderare ogni aspetto della propria vita, un momento storico in cui è difficile anche soltanto fare la spesa ogni giorno per l’aumento indiscriminato dei prezzi, ogni cosa è insomma messa in discussione.

La valvola di sfogo, in un certo senso, per il cittadino, l’unica possibilità di ribaltare il tutto diventa esclusivamente il gioco. Nessun’altra dinamica, realisticamente parlando, sarebbe capace, al giorno d’oggi di offrire una somma di denaro incredibilmente importante nel giro di pochissimo tempo. Andiamo a capire a questo punto quali sono le preferenze degli italiani in materia di gioco. Lotto, Superenalotto e Gratta e vinci, questi, senza dubbio i concorsi più amati.

Nel primo e nel secondo caso ci troviamo di fronte alla classica lotteria, caratterizzate entrambe però da specifiche particolarità. Immaginare una sequenza di numeri, estrapolarli da qualsiasi contesto possibile e immaginabile, immaginare successivamente, poi, eventuali combinazioni e scommettere sull’esito stesso della giocata. Per quel che riguarda invece il Gratta e vinci la situazione cambia. In quel caso abbiamo la vincita istantanea. Pochi secondi e puoi conoscere il tuo destino. Dentro o fuori nel giro di una “grattata”.

Il concorso più appetibile, oggi, però è senza dubbio il Superenalotto. Il jackpot, in questo caso specifico è di quelli d’eccezione. Siamo ormai molto sopra i 340 milioni di euro con una cifra mai vista nel nostro paese. Il precedente record di vincita, quello che di fatto oggi rappresenta ancora, almeno in teoria un primato, era di “appena” 209 milioni di euro. In quell’occasione si vinse a Lodi nel 2019. In ordine di tempo invece, l’ultima sestina vincente è stata estratta a Montappone, nelle Marche nel maggio 2021. In quel caso, al fortunato giocatore ben 156 milioni di euro.

Le cronache, negli ultimi giorni ci hanno raccontato di una affermazione al gioco davvero incredibile. Milioni, davvero tanti milioni conquistati da una cittadina californiana. Da li infatti arriva il racconto di una vincita davvero sensazionale. Un biglietto Gratta e vinci, della California Lottery è stato infatti venduto presso un negozio di liquori dello Stato americano. Alla fortunata che ha grattato il tagliando da sogno la bellezza di 20 milioni di dollari.

La giocatrice in questione si chiama Mary Higelin, cosi come affermato dagli stessi funzionari della California Lottery. Pochi giorni fa, la donna ha infatti acquistato un biglietto Set for Life Millionaire Edition Scratchers da CN Liquor a Norco, in California. La vincita, cosi come anticipato, è stata di ben 20 milioni di euro. Al titolare dell’attività che venduto il biglietto vincente andranno invece circa 100mila dollari. Davvero niente male insomma. Nel caso specifico parliamo della vincita più alta realizzabile allo specifico concorso.

Negli ultimi tempi la stessa California si è dimostrata essere una terra molto fertile in quanto a vincite milionarie. Salvador Carbajal ha infatti vinto 10 milioni di dollari grazie al concorso Gratta e vinci California 200x. Il biglietto vincente, cosi come confermato dagli stessi funzionari della lotteria è stato acquistato in questo caso presso un mercato a Baldwin Park fuori Los Angeles lo scorso settembre.

Un altro fortunato giocatore porta invece il nome di Roberto Nunes, anche lui vincitore di ben 10 milioni di dollari grazie a un biglietto acquistato in un negozio di liquori a Sherman Oaks. L’ultimo vincitore è stato poi Nicholas Simpson con i 2 milioni di dollari conquistati grazie a un biglietto Instant Prize Crossword acquistato presso una stazione di servizio su Sunset Boulevard. Le quattro vincite hanno realizzato un bottino complessivo di ben 42 milioni di dollari.

Per farci un’idea di quanto certe cifre possano essere per cosi dire usuali anche in Europa riportiamo di seguito un breve elenco delle più consistenti vincite al gioco nel vecchio continente:

45,4 milioni di euro nel 2007, grazie a tre biglietti vincenti al tedesco Lotto 6 aus 49.

42,6 milioni di euro lo scorso 10 ottobre, sempre il Lotto 6 aus 49 cifra più alta mai conquistata nel paese tedesco.

46,6 milioni di franchi svizzeri il 23 agosto 2014, record dello Swiss Lotto, la lotteria svizzera.

238 milioni di corone svedesi, circa 23,2 milioni di euro, cifra più alta mai erogata dalla Svenska Spel Lotto Dromvinsten.

66,1 milioni di sterline , nel Regno Unito, due biglietti vincenti nel gennaio 2016.

, nel Regno Unito, due biglietti vincenti nel gennaio 2016. 38,4 milioni di euro, record in quanto a premi distribuiti dalla Staatsloterij, la lotteria statale olandese nel maggio 2013.

30 milioni di euro in Francia, grazie al jackpot da sogno del SupeLoto.

22,5 milioni di euro in Ungheria , l’Eurojackpot assegnò al paese metà del jackpot da 45 milioni di euro nel febbraio del 2017.

, l’Eurojackpot assegnò al paese metà del jackpot da 45 milioni di euro nel febbraio del 2017. 19 milioni di euro, record di vincita per una lotteria irlandese, sei colleghi di lavoro trionfarono nel 2008.

12,2 milioni di euro in Finlandia , al Lotto of Veikkaus. Record segnato nel 2012.

, al Lotto of Veikkaus. Record segnato nel 2012. 13 milioni di euro grazie alla Loterie Nationale del Belgio nel dicembre 2013.

4,32 milioni di euro al Gosloto 6 to 45, la lotteria russa. Febbraio 2016, il tutto grazie a un biglietto da 20 euro.

Fortunati giocatori insomma che hanno visto la propria vita letteralmente rivoluzionata nel giro di pochissimo tempo. Storie che vale davvero la pena raccontare.